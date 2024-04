Condenado por importunação sexual contra Isa Penna, Fernando Cury se filia ao PSDB

A- A+

O ex-deputado estadual Fernando Cury, condenado pelo crime de importunação sexual contra a também ex-deputada Isa Penna (PCdoB) no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deve ser o candidato do PSDB à prefeitura de Itatinga (SP).

Segundo as redes sociais de Cury, o evento de filiação ao novo partido está marcada para este sábado (6). O ex-deputado estava filiado ao União Brasil.

Cury foi condenado em dezembro de 2023 à pena de 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão em regime aberto, mas substituiu a punição pelo pagamento de 20 salários mínimos mais a prestação de serviços comunitários.

O caso ocorreu em em dezembro de 2021. As câmeras do circuito interno da Alesp mostram o deputado colocando as mãos nos seios da colega, que estava de costas. Além de ter sido expulso de seu então partido, o Cidadania, Cury foi afastado por 180 dias após decisão do Conselho de Ética.

Em 2022, ele tentou se reeleger pelo União Brasil, mas não conseguiu. Nas redes sociais, ele diz esperar ter a oportunidade de “contribuir com bons debates para o futuro da cidade”.

