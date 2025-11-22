A- A+

PRISÃO DE BOLSONARO Condomínio de Bolsonaro tem queima de fogos, convite para churrasco e mensagens apagadas em grupo Moradores do Solar de Brasília trocam mensagens festivas e tentativas de evitar discussões políticas

Horas após a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada na manhã deste sábado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o clima no condomínio Solar de Brasília, onde ele cumpre medidas restritivas, voltou a ser tema de discussão nos grupos de WhatsApp usados pelos moradores.

Enquanto parte dos vizinhos demonstrava preocupação com a movimentação nas ruas internas e a possibilidade de novos tumultos, outros moradores comemoravam a decisão do magistrado. Houve queima de fogos e até convite para comemoração nas áreas residenciais.

Em um dos grupos, o “Assuntos Gerais Solar BSB”, moradores desejaram bom dia, comentaram sobre churrascos e compartilharam vídeos e músicas — entre eles, um link de Caetano Veloso com a música “É Hoje”, enviado por uma moradora por volta das 10h21.

Outro participante escreveu mais cedo: “Hoje tá bom pra fazer churrasco”, mensagem acompanhada de risadas e emojis. Já uma vizinha informou que faria “uma festa aqui em casa” para comemorar seu aniversário antecipadamente e que esperava “não incomodar os vizinhos”.

Ainda no grupo, a administração enviou mensagens reforçando as regras do espaço virtual e pedindo para que qualquer conteúdo relacionado ao cenário político fosse evitado.

“Não é permitido publicação de cunho político sob hipótese alguma”, escreveu uma administradora, marcando uma moradora que havia enviado comentário sobre o caso. Em seguida, reforçou: “Não será permitida a publicação de nenhum assunto referente à política neste grupo”. Ela informou ainda que mensagens fora das regras seriam apagadas e que participantes reincidentes seriam excluídos.

Segundo vizinhos ouvidos, outras mensagens de conteúdo político — tanto críticas quanto de apoio ao ex-presidente — foram rapidamente removidas ao longo da manhã para evitar conflitos entre moradores.

Condomínio já teve histórico de tensões

A movimentação desta manhã reacende tensões que já vinham sendo registradas desde agosto. Moradores se queixavam de buzinaços, congestionamento e receio de acampamentos de apoiadores na porta do condomínio.

Na ocasião, mensagens relatavam que o acesso ao residencial chegara a ficar bloqueado por simpatizantes do ex-presidente.

O Solar de Brasília, na região do Jardim Botânico, é área nobre de Brasília e fica a cerca de 10 km do Congresso Nacional. A casa onde Bolsonaro morava até hoje — antes de ser conduzido à PF — é alugada e paga pelo PL.

Prisão

Bolsonaro foi preso preventivamente após decisão de Moraes que apontou risco concreto de fuga, violação da tornozeleira eletrônica durante a madrugada e planejamento de uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro, que, segundo a Polícia Federal, poderia tumultuar a fiscalização das medidas e facilitar eventual evasão.

Veja também