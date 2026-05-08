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Desenvolvimento ConectaTMC Recife debate turismo e revitalização urbana como estratégias para impulsionar Pernambuco Evento reuniu representantes do setor público e empresarial para discutir investimentos, inovação e requalificação do centro do Recife

O turismo, a revitalização urbana e o desenvolvimento econômico estiveram no centro das discussões promovidas pelo ConectaTMC Recife, realizado nesta quinta-feira (7), no Novotel Recife Marina. O encontro reuniu representantes do setor público e da iniciativa privada para debater ações voltadas ao fortalecimento da economia pernambucana, com foco na expansão da indústria turística e na requalificação dos bairros centrais da capital.

Promovido pela Transamérica Media Corporation (TMC), o evento contou com a participação do presidente da Empetur, Eduardo Loyo; da gestora do Recentro da Prefeitura do Recife, Ana Paula Vilaça; e do superintendente do Sebrae Pernambuco, Murilo Guerra.

Segundo o diretor-presidente e presidente do conselho da TMC, Neneto Camargo, a proposta do encontro foi estimular o diálogo entre diferentes setores em torno de pautas estratégicas para o estado.

“Conseguimos reunir diversas esferas de governo e setor produtivo visando contribuir para a construção de convergências. O turismo movimenta cadeias inteiras da economia e pode trazer mais investimentos e geração de renda, além de ser uma das maiores vocações de Pernambuco”, afirmou.

Durante o debate, Eduardo Loyo destacou que a Empetur vem ampliando ações voltadas à competitividade turística do estado por meio de inteligência de mercado, fortalecimento da malha aérea e promoção de destinos pernambucanos. Segundo ele, atualmente o Recife conta com 46 voos internacionais semanais.

O presidente da Empetur também ressaltou investimentos na criação de calendários permanentes de eventos, road shows e capacitação de operadores turísticos e agentes de viagem para estimular o fluxo de visitantes ao longo de todo o ano.

Já Ana Paula Vilaça destacou a importância da requalificação do centro do Recife como estratégia para atrair investimentos e ampliar o turismo de lazer e negócios. Segundo ela, iniciativas de retrofit, incentivo à moradia e ocupação contínua dos bairros centrais fazem parte da política municipal de revitalização urbana.

“Uma cidade boa para o turista precisa ser, antes de tudo, boa para quem vive nela, pois o senso de pertencimento é vital para a atratividade de um destino”, afirmou.

O superintendente do Sebrae Pernambuco, Murilo Guerra, enfatizou o papel da qualificação profissional e da tecnologia na consolidação dos destinos turísticos do estado. Ele citou ações da instituição voltadas à capacitação de pequenos negócios e ao fortalecimento de polos turísticos em regiões como a Zona da Mata, o Agreste e o Vale do Catimbau.

“O turista precisa ter uma experiência positiva para voltar, e isso depende de fatores críticos de sucesso como capacitação de pessoas, serviços de qualidade, infraestrutura e valorização dos territórios”, destacou.

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