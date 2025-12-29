A- A+

CNBB Conferência Nacional dos Bispos critica atuação do Congresso em 2025 Em mensagem de ano novo, CNBB citou aprovação do Marco Temporal e mudanças na Lei do Licenciamento Ambiental como situações que "entristecem e preocupam"

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou uma "mensagem de ano novo", nesta segunda-feira, em que questiona a atuação do Congresso Nacional em 2025.

Dentre as situações que "entristecem e preocupam", a entidade criticou a atuação dos parlamentares para a aprovação da tese do Marco Temporal no Senado — posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) — e as "ameaças à proteção ambiental" com as mudanças na Lei Geral do Licenciamento, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com vetos que depois foram derrubados no Congresso.

Como exemplos negativos, a CNBB também mencionou o "pagamento exorbitante" de juros e amortizações da dívida "que deixa o país sem capacidade de maior investimento em educação, saúde, moradia e segurança".

Ainda segundo a entidade, também houve, em 2025, o "aumento da corrupção na vida pública, a perda de decoro de parlamentares e a flexibilização de marcos legais essenciais, como a Lei da Ficha Limpa".

"Discursos de ódio, manipulação da verdade, violências, radicalismos ideológicos e interesses particulares não podem se sobrepor ao bem comum. Tais realidades ferem a dignidade humana e obscurecem a vocação democrática do país", diz outro trecho do comunicado.

Conforme a Conferência, nenhum projeto político pode "se sobrepor à vida, ao respeito à pessoa humana e à justiça social", sendo a democracia um "patrimônio do povo brasileiro" que "precisa de cuidado e promoção".

"Como discípulos e discípulas de Jesus Cristo, somos chamados a ser testemunhas credíveis e exemplares, artesãos da paz, construtores de pontes, promotores da caridade política e da responsabilidade social. A nação precisa reencontrar o caminho da pacificação, do diálogo e do respeito mútuo", ressalta a entidade.

"Agradecemos a Deus pelo SUS"

Por outro lado, a CNBB também citou situações que os "fazem felizes" e "renovam as esperanças". No campo econômico, a organização afirmou ter se alegrado com a retirada de parte das sanções impostas pelos Estados Unidos aos produtos de exportação do Brasil, além da queda da taxa de desemprego, a busca pela redução da jornada de trabalho e a "taxação proporcional à riqueza".

"Orgulhamo-nos da realização da COP-30, em Belém do Pará, e também nos enleva o fato de o Brasil consolidar sua liderança em energias renováveis. A Igreja se fez presente, não como protagonista político, mas desejosa de contribuir para a construção de caminhos comuns diante da crise climática", destacou a instituição.

Já no âmbito da saúde, a Conferência também ressaltou estar feliz com o aumento da taxa média de médicos pelo número de habitantes: "agradecemos a Deus pelo Sistema Único de Saúde (SUS)".

A nota é assinada pelo presidente da CNBB, Dom Jaime Cardeal Spengler, Arcebispo da Arquidiocese de Porto Alegre; Dom João Justino de Medeiros Silva, 1 º Vice-Presidente da CNBB e Arcebispo da Arquidiocese de Goiânia; Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife e 2° Vice-Presidente da CNBB; e Dom Ricardo Hoepers, Secretário-Geral da CNBB e Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Brasília.

Veja também