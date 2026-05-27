A- A+

BRASIL Confira a linha do tempo da crise no Rioprevidência Ex-governador só exonerou então presidente do órgão após operação cumprir da PF cumprir mandados de busca e apreensão contra ele, em janeiro; dias depois, Deivis Marcon Antunes foi preso

A relação próxima entre o ex-governador do Rio Cláudio Castro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro viabilizou aportes de R$ 3 bilhões sem critérios técnicos feitos pelo Rioprevidência no Banco Master e em fundos vinculados, aponta a Polícia Federal.



Castro e outras cinco pessoas, incluindo ex-dirigentes da autarquia, foram alvos nesta terça-feira de mandados de busca e apreensão, autorizados pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).



O inquérito lista um “almanaque de irregularidades” nos investimentos feitos pelo órgão responsável por pagar aposentadorias e pensões de servidores estaduais.

A seguir, veja a cronologia de toda a crise envolvendo o Rioprevidência e os aportes no Master.





OS APORTES E MUDANÇAS NO RIOPREVIDÊNCIA

Julho de 2023

Deivis Marcon Antunes é nomeado presidente do Rioprevidência por Cláudio Castro

21 de julho de 2023

Antunes apresenta uma minuta de portaria que daria início às mudanças nas regras de investimento do órgão

30 de agosto de 2023

O então presidente do Rioprevidência revoga normas que só permitiam aportes em instituições com a melhor avaliação em agências de risco, o que não incluía o Master

Outubro de 2023

O Rioprevidência começa a aplicar valores que totalizariam R$ 970 milhões em Letras Financeiras do Master. Em novembro, foram aportados R$ 120 milhões

Julho de 2024

No dia 19, Rioprevidência faz o último aporte em papéis do Master, no valor de R$ 70 milhões

Outubro de 2024

Técnicos do Tribunal de Contas do Estado (TCE) recomendam fim de novas aplicações no Master

Dezembro de 2024 a outubro de 2025

Em uma segunda leva de repasses, o Rioprevidência remete outros R$ 2,01 bilhões a fundos estruturados do grupo Master. A decisão de Mendonça não detalha os valores

10 de dezembro de 2025

O TCE recomenda a Castro o "afastamento imediato" de dirigentes do Rioprevidência, incluindo Antunes, devido aos indícios de irregularidades nos aportes no Master

23 de janeiro de 2026

Antunes é alvo de mandado de busca e apreensão cumpridos pela PF nas investigações sobre as operações do banco de Vorcaro

Antunes é exonerado em meio a versões conflitantes: dirigente alegava demissão; Castro sustentava que a decisão foi dele

28 de janeiro de 2026

Nicholas Cardoso assume presidência interina do RioPrevidência

3 de fevereiro de 2026

Antunes é preso pela PF em operação mirando o Master

10 de abril de 2026

MPRJ aciona a Justiça para tentar recuperar R$ 1 bilhão do Rioprevidência aportado no Master e pede o afastamento de Cardoso após investimento em instituições não credenciadas

Veja também