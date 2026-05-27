Confira a linha do tempo da crise no Rioprevidência
Ex-governador só exonerou então presidente do órgão após operação cumprir da PF cumprir mandados de busca e apreensão contra ele, em janeiro; dias depois, Deivis Marcon Antunes foi preso
A relação próxima entre o ex-governador do Rio Cláudio Castro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro viabilizou aportes de R$ 3 bilhões sem critérios técnicos feitos pelo Rioprevidência no Banco Master e em fundos vinculados, aponta a Polícia Federal.
Castro e outras cinco pessoas, incluindo ex-dirigentes da autarquia, foram alvos nesta terça-feira de mandados de busca e apreensão, autorizados pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
O inquérito lista um “almanaque de irregularidades” nos investimentos feitos pelo órgão responsável por pagar aposentadorias e pensões de servidores estaduais.
A seguir, veja a cronologia de toda a crise envolvendo o Rioprevidência e os aportes no Master.
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OS APORTES E MUDANÇAS NO RIOPREVIDÊNCIA
Julho de 2023
Deivis Marcon Antunes é nomeado presidente do Rioprevidência por Cláudio Castro
21 de julho de 2023
Antunes apresenta uma minuta de portaria que daria início às mudanças nas regras de investimento do órgão
30 de agosto de 2023
O então presidente do Rioprevidência revoga normas que só permitiam aportes em instituições com a melhor avaliação em agências de risco, o que não incluía o Master
Outubro de 2023
O Rioprevidência começa a aplicar valores que totalizariam R$ 970 milhões em Letras Financeiras do Master. Em novembro, foram aportados R$ 120 milhões
Julho de 2024
No dia 19, Rioprevidência faz o último aporte em papéis do Master, no valor de R$ 70 milhões
Outubro de 2024
Técnicos do Tribunal de Contas do Estado (TCE) recomendam fim de novas aplicações no Master
Dezembro de 2024 a outubro de 2025
Em uma segunda leva de repasses, o Rioprevidência remete outros R$ 2,01 bilhões a fundos estruturados do grupo Master. A decisão de Mendonça não detalha os valores
10 de dezembro de 2025
O TCE recomenda a Castro o "afastamento imediato" de dirigentes do Rioprevidência, incluindo Antunes, devido aos indícios de irregularidades nos aportes no Master
23 de janeiro de 2026
Antunes é alvo de mandado de busca e apreensão cumpridos pela PF nas investigações sobre as operações do banco de Vorcaro
Antunes é exonerado em meio a versões conflitantes: dirigente alegava demissão; Castro sustentava que a decisão foi dele
28 de janeiro de 2026
Nicholas Cardoso assume presidência interina do RioPrevidência
3 de fevereiro de 2026
Antunes é preso pela PF em operação mirando o Master
10 de abril de 2026
MPRJ aciona a Justiça para tentar recuperar R$ 1 bilhão do Rioprevidência aportado no Master e pede o afastamento de Cardoso após investimento em instituições não credenciadas