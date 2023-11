A- A+

TSE "Confiança do brasileiro nas urnas nunca se abalou", diz Moraes sobre ataques de Bolsonaro Presidente do TSE visitou teste de urna e destacou 'transparência' da Justiça Eleitoral

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou, nesta quinta-feira (30), que a "confiança do brasileiro nas urnas eletrônicas nunca se abalou". Moraes visitou o ambiente do teste da urna, que está sendo realizado nesta semana pelo TSE, e foi questionado sobre os efeitos dos ataques do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao sistema eleitoral durante a campanha do ano passado.

— A confiança do brasileiro, da brasileira, nas urnas eletrônicas, nunca se abalou. Nós tivemos, no ano passado, duas ou três pesquisas, de entidades confiáveis, mostrando a confiança para cima de 80% nas urnas eletrônicas. E a maior prova de confiança nas urnas eletrônicas é o comparecimento maciço do eleitorado. Quem não confia não comparece — afirmou Moraes.

Ao longo desta semana, membros da sociedade civil executam planos de teste nas urnas que serão usadas nas eleições municipais de 2024 e procuram eventuais fragilidades. Para Moraes, é um sinal de transparência.

— Tivemos, esse ano, um recorde de inscrições, 35 pessoas se inscreveram. Até sábado, (temos) esses 35 especialistas, com vários programas que eles trazem, tentando mostrar eventuais vulnerabilidades da urna eletrônica. Isso é muito importante em termos de transparência, o Tribunal Superior Eleitoral mostrando como sempre a transparência da Justiça Eleitoral, e de eficiência.

Durante todo o seu mandato, Bolsonaro colocou em dúvida a segurança das urnas eletrônicas, apesar de nunca ter demonstrado uma prova de fraude. Neste ano, o ex-presidente acabou sendo condenado pelo TSE, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, por ter repetido os ataques infundados em uma reunião com embaixadores no ano passado.

