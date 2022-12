A- A+

A política passou por uma grande agitação no ano de 2022, seja a nível nacional ou local. Ano eleitoral, outubro consagrou dois novos nomes para os cargos no Executivo — tanto no Planalto quanto no Palácio do Campo das Princesas. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o então candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), e assumirá pela terceira vez o posto de presidente da República. Por aqui, Raquel Lyra (PSDB) derrotou Marília Arraes (Solidariedade) e será a primeira mulher a ocupar a vez de governadora do Estado.

Além disso, tivemos bastante movimentação no Congresso Nacional e no Judiciário. O Senado e a Câmara aprovaram, por exemplo, a PEC da Transição. A proposta busca viabilizar as principais propostas feitas pelo presidente eleito Lula, abrindo um espaço no Orçamento para pagar o Bolsa Família no valor de R$ 600 e permitir um ganho real do salário mínimo. Ainda sobre o futuro Governo Federal, Pernambuco terá quatro representantes no primeiro escalão. Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), José Múcio (Defesa), André de Paula (Pesca) e Tadeu Alencar (Secretaria Nacional de Segurança Pública) são os expoentes do Estado.

1 – Lula é eleito presidente da República pela terceira vez

Com 50,83% dos votos válidos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é eleito presidente do Brasil após um período eleitoral marcado pela polarização. O petista derrotou Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, que obteve 49,17% dos votos. Desde que a reeleição foi instituída, é a primeira vez na redemocratização brasileira que um presidente não consegue renovar o seu mandato.

Lula comemora vitória nas eleições de outubro. Foto: Ricardo Stuckert

2 – Raquel Lyra é a nova governadora de Pernambuco

Pernambuco terá, pela primeira vez, uma mulher à frente do Executivo estadual. Trata-se de Raquel Lyra (PSDB), que, com 58,70% dos votos válidos, derrotou a então candidata Marília Arraes (Solidariedade) no segundo turno. Com isso, encerra-se um ciclo de 16 anos consecutivos do PSB no comando estadual (iniciando com Eduardo Campos e encerrando com Paulo Câmara).

Raquel Lyra e Priscila Krause são eleitas governadora e vice, respectivamente. Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

3 – Apoiadores de Jair Bolsonaro se amontoam em frente aos quartéis após vitória de Lula

Momentos após a confirmação do resultado, manifestantes se reúnem em frente aos quartéis do Recife para protestar contra o resultado das eleições que garantiram a vitória de Lula. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se amontoaram, desde então, em frente aos locais para realizar atos antidemocráticos, como intervenção federal.

Manifestantes se reúnem em frente a quartéis de todo o Brasil após derrota de Bolsonaro. Foto: Arthur de Souza/Folha de Pernambuco

4 – Carla Zambelli aponta arma para homem nas ruas de São Paulo

Às vésperas do segundo turno da votação para presidente da República, no dia 29 de outubro, a deputada federal Carla Zambelli (PL) exibe uma arma para homem em São Paulo após uma discussão sobre política. O motivo, segundo as duas partes, foi motivação política, já que Zambelli é conhecida por ser uma defensora do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Vídeo mostra Carla Zambelli apontando arma para homem após discussão política. Foto: Reprodução

5 – PRF realiza operações nas rodovias no dia das eleições do segundo turno

No dia 30 de outubro, dia da eleição de segundo turno para presidente da República, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma operação em todo o País nas principais estradas, causando transtorno a quem se deslocava para votar. A ação da PRF fez com que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) intimasse o então diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, a explicar os motivos das operações. Apesar disso, segundo o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, as ações não chegaram a causar prejuízo aos eleitores.

PRF realiza operações em todo o Brasil no dia das eleições. Foto: Divulgação

6 – Congresso aprova PEC das Bondades

A PEC das Bondades, que autorizou a promulgação do estado de emergência para o pagamento de benefícios — como o Auxílio Brasil, que pulou para R$ 600 — a poucos meses das eleições, é aprovada no Congresso Nacional no dia 30 de junho. A PEC foi criticada na época por ter sido aprovada faltando três meses para o primeiro turno das eleições — o que poderia dar alguma vantagem para Jair Bolsonaro, candidato à reeleição.

Congresso aprova PEC das Bondades, que permitiu aumentar o valor do Auxílio Brasil. Foto: Roque de Sá/Agência Senado

7 – Daniel Silveira recebe indulto de Jair Bolsonaro após ser condenado pelo STF

Após o então deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal por ataque aos ministros nas suas redes sociais, no último dia 20 de abril, o presidente Jair Bolsonaro vai de encontro à corte e concede graça a ele no dia 21 de abril. A Suprema Corte tinha condenado Silveira a oito anos e nove meses de reclusão por coação em processo judicial, incitação a uma tensão entre as Forças Armadas e o STF, além de uma tentativa de impedimento do livre exercício dos Poderes.

Presidente Jair Bolsonaro concede graça constitucional ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). Foto: Reprodução

8 – Orçamento secreto é considerado inconstitucional pelo STF

No dia 19 de dezembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou que o uso do orçamento secreto, as chamadas emendas de relator para a distribuição de verbas no Congresso sem transparência, é inconstitucional. Medida era utilizada ao longo dos anos como construção de apoio político entre os deputados federais.

STF julga constitucionalidade do orçamento secreto. Foto: Divulgação

9 – Congresso promulga a PEC da Transição

No último dia 21 de dezembro, a PEC da Transição foi aprovada pelo Congresso Nacional. A proposta permite que o governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva possa aumentar em R$ 145 bilhões o teto de gastos para que despesas como o Bolsa Família e o Auxílio Gás sejam contemplados por um ano. A ideia inicial do PT era de que a proposta pudesse funcionar por dois anos.

PEC das Bondades, que autorizou a promulgação do estado de emergência para o pagamento de benefícios a poucos meses das eleições, é aprovada no Congresso Nacional. Foto: Roque de Sá/Agência Senado

10 – Pernambucanos compõem primeiro escalão do governo Lula

No dia 29 de dezembro, os nomes de todos que irão trabalhar no primeiro escalão do governo Lula foram anunciados. Dentre eles, estão os pernambucanos José Múcio (Justiça), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), André de Paula (Pesca) e Tadeu Alencar (secretário nacional de Segurança Pública), que ocuparão o primeiro escalão do governo eleito.

Pernambucanos compõem primeiro escalão do governo Lula. Foto: Reprodução

