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Eleições 2026 Confira a agenda dos candidatos à Presidência desta segunda-feira (17) Atos estão liberados até 3 de outubro, véspera do primeiro turno

1.Augusto Cury (Avante)

Das 9h às 11h30 - Atividades de alinhamento interno de campanha no escritório de campanha em São Paulo;

Das 17h às 18h30 - Participa de sabatina promovida pelo portal Metrópoles, em Brasília.

Candidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anos Foto: Avante/Divulgação

2.Flávio Bolsonaro (PL)

19h - Lançamento da candidatura de Flávio Roscoe (PL) ao governo de Minas Gerais, em Belo Horizonte;

Candidato cancelou atos programados para Juiz de Fora (MG).

O candidato a presidência, Flávio Bolsonaro(PL) Foto: YouTube/Flávio Bolsonaro/Reprodução

3.Hertz Dias (PSTU)

7h - Panfletagem na fábrica da Avibras, em Jacareí (SP);

11h - Entrevista ao podcast Red Cast em São Paulo (SP).

Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU Foto: Reprodução/Facebook

4.Romeu Zema (Novo)

14h20 - 27ª Conferência Anual do Santander, em São Paulo.

18h30 - Jantar anual do Centro de Liderança Pública (CLP), em São Paulo.

O candidato a presidência, Romeu Zema(Novo) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

5.Ronaldo Caiado (PSD)

12h30 - Ciclo Brasil de Ideias - Especial Eleições - Grupo Voto, São Paulo;

16h - 27ª Conferência Anual Santander, São Paulo.

O candidato a presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

6.Wilson Grassi (Democrata)

9h - Reunião com comitê de campanha;

15h - Reunião com equipe de marketing da campanha.

Wilson Grassi Júnior é candidato ao cargo de presidente da República pelo Democratas Foto: TSE/Divulgação

Os candidatos Edmilson Costa (PCB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não têm agenda pública de campanha. Clariana Barão (DC), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP) não informaram compromissos.

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