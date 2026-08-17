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Eleições 2026

Confira a agenda dos candidatos à Presidência desta segunda-feira (17)

Atos estão liberados até 3 de outubro, véspera do primeiro turno

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Confira a agenda dos candidatos à Presidência desta segunda-feira (17)Confira a agenda dos candidatos à Presidência desta segunda-feira (17) - Foto: Arquivo/Elza Fiúza/Agência Brasil

1.Augusto Cury (Avante)
Das 9h às 11h30 - Atividades de alinhamento interno de campanha no escritório de campanha em São Paulo;
Das 17h às 18h30 - Participa de sabatina promovida pelo portal Metrópoles, em Brasília.

Candidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anosCandidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anos          Foto: Avante/Divulgação

2.Flávio Bolsonaro (PL)
19h - Lançamento da candidatura de Flávio Roscoe (PL) ao governo de Minas Gerais, em Belo Horizonte;
Candidato cancelou atos programados para Juiz de Fora (MG).

PF avalia incluir Flávio Bolsonaro em lista da Interpol para rastrear dinheiro do filme 'Dark Horse' no exteriorO candidato a presidência, Flávio Bolsonaro(PL)    Foto: YouTube/Flávio Bolsonaro/Reprodução

3.Hertz Dias (PSTU)
7h - Panfletagem na fábrica da Avibras, em Jacareí (SP);
11h - Entrevista ao podcast Red Cast em São Paulo (SP).

Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU     Foto: Reprodução/Facebook

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4.Romeu Zema (Novo)
14h20 - 27ª Conferência Anual do Santander, em São Paulo.
18h30 - Jantar anual do Centro de Liderança Pública (CLP), em São Paulo.

O Candidato a presidência, Romeu ZemaO candidato a presidência, Romeu Zema(Novo)        Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

5.Ronaldo Caiado (PSD)
12h30 - Ciclo Brasil de Ideias - Especial Eleições - Grupo Voto, São Paulo;
16h - 27ª Conferência Anual Santander, São Paulo.

O candidato a presidência pelo PSD, Ronaldo CaiadoO candidato a presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado         Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

6.Wilson Grassi (Democrata)
9h - Reunião com comitê de campanha;
15h - Reunião com equipe de marketing da campanha.

Wilson Grassi Júnior é candidato ao cargo de presidente da República pelo DemocratasWilson Grassi Júnior é candidato ao cargo de presidente da República pelo Democratas              Foto: TSE/Divulgação

Os candidatos Edmilson Costa (PCB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não têm agenda pública de campanha. Clariana Barão (DC), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP) não informaram compromissos.

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