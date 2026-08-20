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ELEIÇÕES 2026 Confira a agenda dos candidatos à Presidência nesta quinta-feira (20) Agendas incluem gravações, entrevistas e atos de campanha

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta quinta-feira (20) inclui gravações de conteúdos de campanha, entrevistas à imprensa, reuniões com equipes e apoiadores, além de caminhadas e atos de campanha em diferentes cidades. Também estão previstas participação em sabatina jornalística, lançamento de livro e plenária de mulheres.

Os presidenciáveis ainda devem participar de encontros com representantes de entidades sindicais, empreendedores e lojistas, comícios e atos políticos, além de atividades de campanha em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Maceió (AL), Natal (RN) e São João del-Rei (MG).

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (20):

Augusto Cury (Avante)

Passa o dia em São Paulo (SP), onde realiza reuniões internas com a equipe e grava conteúdos de campanha.

Clariana Barão (DC)

Concede entrevistas para a TV Cidade Verde Cuiabá - Canal 12 e para a TV Mato Grosso.

Edmilson Costa (PCB)

Participa do lançamento do livro Fidel Agora e Sempre, na Livraria Expressão Popular, em São Paulo.

Flávio Bolsonaro (PL)

Participa de agendas em São Paulo com o prefeito Ricardo Nunes (MDB). Pela manhã, visita o Armazém Solidário, o Mercado Municipal de São Miguel Paulista e o Clube da Comunidade Waldemar Moreno. À noite, realiza live com transmissão pelo canal oficial.

Hertz Dias (PSTU)

Passa o dia em São João del-Rei (MG), onde participa de entrevistas na imprensa local, de reunião com representantes de entidades sindicais e de reunião com apoiadores no Sindicato dos Metalúrgicos da cidade e região.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Participa de ato de campanha em Natal (RN), às 17h, no estacionamento da Arena das Dunas, bairro Lagoa Nova.

Pablo Marçal (PRTB)

Concede entrevistas para TV Atalaia, Metrop News, TV Band (GO), Chupim Metropolitana FM e Podcast Irmãos Dias.

Renan Santos (Missão)

Participa de ato no Canal da favela do Mundaú, em Maceió (AL). À noite, concede coletiva de imprensa e participa de comício no Maceió Mar Hotel.

Ronaldo Caiado (PSD)

Pela manhã, participa de encontro com empreendedores e lojistas da região do Brás, em São Paulo (SP), com visita pelas lojas do shopping. À noite, participa de sabatina para o Jornal do SBT News e para o Jornal SBT Brasil, em Osasco (SP).

Rui Costa Pimenta (PCO)

Participa de programa no canal do Diário Causa Operária (DCO) e se reúne com a coordenação de campanha. À noite, participa da plenária nacional organizada pelo PCO.

Samara Martins (UP)

Participa de caminhadas no Centro de Duque de Caxias (RJ) e na Saara, centro do Rio. À noite, comparece à plenária de Mulheres na Ocupação Almerinda Gama.

Wilson Grassi (Democrata)

Participa de reunião com equipe do Partido Democrata.

O candidato Romeu Zema (Novo) não divulgou compromissos públicos oficiais até o momento desta publicação.

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