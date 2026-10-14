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Eleições 2026 Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (14) Candidatos à presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais cumprem agenda em Brasília e São Paulo, nesta terça-feira (13)

Os candidatos à presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais cumprem agenda em Brasília e São Paulo, nesta terça-feira (13).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

À tarde, acompanhará, de forma remota, a votação no Senado da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.

Flávio Bolsonaro (PL)

Às 15h, conversa com moradores da região de Vila Brasília (bairro Sarandi, próximo ao dique), em Porto Alegre. Às 17h, faz comício e ato de mobilização no Largo Glênio Peres (ao lado do Mercado Público), no Centro Histórico de Porto Alegre.

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.

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