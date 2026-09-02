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ELEIÇÕES 2026 Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (2) Candidatos participam de entrevistas, atos e encontros políticos

A agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (2) inclui entrevistas e sabatinas, além de visitas a instituições e mercados. Também estão previstas caminhadas e encontros com diferentes segmentos da população e atividades partidárias.

Augusto Cury (Avante)

Visita a Federação Israelita do Estado de São Paulo. À noite, participa do podcast Salada Cast.

Clariana Barão (Democracia Cristã)

Participa de entrevistas nas plataformas May News Studio e BM&C News e no canal Mathias TV. À tarde, participa de caminhada no Brás, em São Paulo (SP).

Edmilson Costa (PCB)

Cumpre agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.

Romeu Zema (Novo)

Participa de encontro com motoristas de aplicativo e concede entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

Ronaldo Caiado (PSD)

Pela manhã, concede entrevista ao vivo para a rádio Metropolitana 90.5 FM, em São Paulo (SP) e visita o Mercado Municipal de Pinheiros (SP). À noite, participa de sabatina do Programa 'WW Especial Eleições' da CNN Brasil, também em São Paulo.

Samara Martins (UP)

Participa de confraternização do partido no bar Partisan, na Lapa, no Rio de Janeiro (RJ).

Wilson Grassi (Democrata)

Em Brasília, participa de protesto pacífico contra a suspensão de seus canais digitais de campanha.

Os candidatos Flávio Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Renan Santos (Missão) não divulgaram a agenda de campanha até o momento desta publicação.

Os candidatos Hertz Dias (PSTU) e Rui Costa Pimenta (PCO) não têm agenda pública de campanha nesta quarta-feira.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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