Eleições 2026
Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (7)
Candidatos ao segundo turno participam de reuniões em Brasília
Lula e Flávio Bolsonaro jogam vale-tudo nas eleições de segundo turno - Foto: Evaristo Sa/AFP e Jefferson Rudy/Agência Senado
Os candidatos que disputam o segundo turno das eleições à Presidência da República participam de reuniões em Brasília nesta quarta-feira (7).
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Tem reunião, em Brasília, com jovens parlamentares eleitos para planejar sua campanha eleitoral do 2º turno.
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Flávio Bolsonaro (PL)
Pela manhã, tem reunião com integrantes da Federação União Progressista. Às 11h, encontra integrantes do partido Novo. Às 15h, reúne-se com candidatos do PL eleitos. Os compromissos ocorrem em Brasília.
A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.