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Eleições 2026 Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (9) Candidatos participam de atos, entrevistas e encontros em São Paulo

A agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (9) inclui atos e comícios, motocarreata, panfletagem e mobilização com apoiadores. Também estão previstas entrevistas e sabatinas, encontros com representantes dos setores produtivo e imobiliário, visitas a instituições e participação em ato contra a violência de gênero.

Romeu Zema (Novo)

Participa do lançamento da Carta de Princípios aos Cristãos brasileiros, em Brasília.

O Candidato a presidência pelo Novo, Romeu Zema Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Wilson Grassi (Democrata)

Concede entrevista ao jornal A Voz de Campos, de Campos dos Goytacazes (RJ).

Wilson Grassi Júnior é candidato ao cargo de presidente da República pelo Democratas Foto: TSE/Divulgação

Augusto Cury (Avante)

Pela manhã, visita a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo (SP). À tarde, participa de reunião com Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado da Bahia (Oceb) e Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar).

Candidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anos Foto: Avante/Divulgação

Clariana Barão (DC)

À noite participa de evento no Jockey Club de São Paulo.

Democracia Cristã registra Clariana Barão para disputar presidência Foto: Redes Sociais/Reprodução

Flávio Bolsonaro (PL)

Em Juiz de Fora (MG), participa de motocarreata do aeroporto até o centro da cidade (cerca de 10 km). Também faz comício em trio elétrico no centro da cidade.

O candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro Foto: Reprodução/Youtube

Hertz Dias (PSTU)

Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU Foto: Reprodução/Facebook

Participa de panfletagem no CD Leopoldina dos Correios na Vila Leopoldina, em São Paulo (SP). À tarde, participa de reunião com apoiadores do PCBR na capital paulista e concede entrevista para o podcast Meteoro Brasil.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Participa do ato na Arena Carhoo, em Teresina (PI).

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Foto: TV Globo/Reprodução

Samara Martins (UP)

Participa do Ato Por Uma Pátria Sem Feminicídios e Sem Estupros, com concentração na Praça da Sé, em São Paulo (SP).

A candidata do Unidade Popular à presidência, Samara Martins Foto: Instagram/(@samaramartinsup)

Renan Santos (Missão)

Participa de ato com apoiadores na FGV Direito SP, em São Paulo (SP).

O candidato do partido Missão à Presidência da República, Renan Santos Foto: TV Globo/Reprodução

Ronaldo Caiado (PSD)

O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado Foto: TV Globo/Reprodução

Participa de sabatina para o Jornal Itatiaia, da Rádio Itatiaia (MG), por videoconferência. Em São Paulo (SP), participa de encontro com a Associação Brasileira de Incorporadoras (Abrainc) e visita o Instituto Resgatando Vidas. Também concede entrevista para a Rádio Massa FM.

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO) e Edmilson Costa (PCB) não têm agenda pública de campanha nesta quarta-feira.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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