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Eleições 2026

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (9)

Candidatos participam de atos, entrevistas e encontros em São Paulo

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Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (9)Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (9) - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (9) inclui atos e comícios, motocarreata, panfletagem e mobilização com apoiadores. Também estão previstas entrevistas e sabatinas, encontros com representantes dos setores produtivo e imobiliário, visitas a instituições e participação em ato contra a violência de gênero.

Romeu Zema (Novo)
Participa do lançamento da Carta de Princípios aos Cristãos brasileiros, em Brasília. 

O Candidato a presidência pelo Novo, Romeu ZemaO Candidato a presidência pelo Novo, Romeu Zema         Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Wilson Grassi (Democrata) 
Concede entrevista ao jornal A Voz de Campos, de Campos dos Goytacazes (RJ). 

Wilson Grassi Júnior é candidato ao cargo de presidente da República pelo DemocratasWilson Grassi Júnior é candidato ao cargo de presidente da República pelo Democratas      Foto: TSE/Divulgação

Augusto Cury (Avante)
Pela manhã, visita a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo (SP). À tarde, participa de reunião com Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado da Bahia (Oceb) e Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar). 

Candidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anosCandidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anos          Foto: Avante/Divulgação

Clariana Barão (DC) 
À noite participa de evento no Jockey Club de São Paulo. 

Democracia Cristã registra Clariana Barão para disputar presidênciaDemocracia Cristã registra Clariana Barão para disputar presidência        Foto: Redes Sociais/Reprodução

Flávio Bolsonaro (PL) 
Em Juiz de Fora (MG), participa de motocarreata do aeroporto até o centro da cidade (cerca de 10 km). Também faz comício em trio elétrico no centro da cidade. 

O candidato do PL à presidência, Flávio BolsonaroO candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro      Foto: Reprodução/Youtube

Hertz Dias (PSTU)

Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU      Foto: Reprodução/Facebook

Participa de panfletagem no CD Leopoldina dos Correios na Vila Leopoldina, em São Paulo (SP). À tarde, participa de reunião com apoiadores do PCBR na capital paulista e concede entrevista para o podcast Meteoro Brasil. 

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Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
Participa do ato na Arena Carhoo, em Teresina (PI). 

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)           Foto: TV Globo/Reprodução

Samara Martins (UP)
Participa do Ato Por Uma Pátria Sem Feminicídios e Sem Estupros, com concentração na Praça da Sé, em São Paulo (SP).

Samara é dentista do Sistema Único de Saúde (SUS), dirigente do movimento negro e de mulheres A candidata do Unidade Popular à presidência, Samara Martins      Foto: Instagram/(@samaramartinsup)

Renan Santos (Missão)
Participa de ato com apoiadores na FGV Direito SP, em São Paulo (SP). 

Por que Renan Santos foi punido? Entenda regra do TSE e as críticas à decisão de ToffoliO candidato do partido Missão à Presidência da República, Renan Santos       Foto: TV Globo/Reprodução

Ronaldo Caiado (PSD)

Caiado critica Moraes por novos desdobramentos do Master: 'fora de qualquer limite aceitável'O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado      Foto: TV Globo/Reprodução

Participa de sabatina para o Jornal Itatiaia, da Rádio Itatiaia (MG), por videoconferência. Em São Paulo (SP), participa de encontro com a Associação Brasileira de Incorporadoras (Abrainc) e visita o Instituto Resgatando Vidas. Também concede entrevista para a Rádio Massa FM. 

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO) e Edmilson Costa (PCB) não têm agenda pública de campanha nesta quarta-feira.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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