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Eleições 2026

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (1º)

Candidatos participam de debate, entrevista e atos de campanha

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Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (1&ordm;)Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (1º) - Foto: Arquivo/Elza Fiúza/Agência Brasil

A agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira inclui debate em televisão e entrevista em podcast. Também estão previstos encontros com apoiadores, panfletagem e visita a instituição de ensino superior em São Paulo.

Romeu Zema (Novo)
Participa de debate na Rede Globo, à noite.

Wilson Grassi
Reunião com representante da Missão de Observação Eleitoral (MOE) da Organização dos Estados Americanos (OEA), à tarde.

Augusto Cury (Avante)
Participa de debate na Rede Globo, à noite.

Clariana Barão (DC) 
À tarde tem agenda online com a Organização dos Estados Americanos (OEA).

Flávio Bolsonaro (PL) 
Participa de debate na Rede Globo, à noite.

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Hertz Dias (PSTU)
Participa de panfletagem no centro da cidade de Guarulhos (SP) à tarde e visita a Unifesp, à noite. 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Participa de entrevista no Flow Podcast, à noite.

Renan Santos (Missão)
Participa de ato em Niterói, à tarde, e protesto em frente à Rede Globo no Rio, à noite. 

Ronaldo Caiado (PSD) 
Participa de debate na Rede Globo, à noite.

Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP) não divulgaram a agenda pública de campanha até o momento desta publicação. 

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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