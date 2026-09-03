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Eleições 2026 Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (3) Presidenciáveis têm entrevistas, visitas, atos e agendas partidárias

A agenda dos presidenciáveis inclui entrevistas e sabatinas em veículos de comunicação, encontros com lideranças religiosas, visitas a instituições e obras sociais. Também estão previstas panfletagem e apresentação de programa eleitoral, além de atividades partidárias.

Clariana Barão (Democracia Cristã)

Concede entrevista para o canal Leo Dias

A candidata à presidência pelo Democracia Cristã, Clariana Barão Foto: Reprodução/Agência Brasil

Edmilson Costa (PCB)

Cumpre agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.

PCB traz Edmilson Costa como candidato à Presidência Foto: Divulgação/PCB

Flávio Bolsonaro (PL)

Faz transmissão ao vivo pelas redes sociais, às 19h.

Flávio Bolsonaro, candidato a presidente pelo PL Foto: Evaristo Sá/AFP

Hertz Dias (PSTU)

Em Aracaju (SE), participa de panfletagem no Calçadão da rua João Pessoa e de conversa de apresentação do Programa Eleitoral do PSTU na sede do Sindipetro.

Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU Foto: Reprodução/Facebook

Renan Santos (Missão)

Concede entrevista para CNN Brasil, às 21h

O candidato do partido Missão à Presidência da República, Renan Santos Foto: TV Globo/Reprodução

Romeu Zema (Novo)

O Candidato a presidência pelo Novo, Romeu Zema Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Participa de sabatina no programa Jornal da Manhã, da Jovem Pan, das 8h às 9h.

Ronaldo Caiado (PSD)

Concede entrevista para o jornal O Estado de S. Paulo. À tarde, visita a obra social Dol Bosco, em São Paulo (SP).

O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Wilson Grassi (Democrata)

Pela manhã, visita o Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre e o Hospital Veterinário Anclivepa, ambos em Taguatinga (DF). À tarde, participa de protesto pacífico contra a suspensão de seus canais digitais de campanha.

Wilson Grassi Júnior é candidato ao cargo de presidente da República pelo Democratas Foto: TSE/Divulgação

Augusto Cury (Avante)

Participa de reunião na Assembleia de Deus de São Paulo (SP). À noite, participa de evento para casais da Igreja Carvalhos de Justiça, em Ribeirão Preto (SP).

Candidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anos Foto: Avante/Divulgação

Participa de reunião na Assembleia de Deus de São Paulo (SP). À noite, participa de evento para casais da Igreja Carvalhos de Justiça, em Ribeirão Preto (SP).

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tem agenda pública de campanha nesta quinta-feira. Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP) não divulgaram a agenda até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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