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Eleições 2026

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (3)

Presidenciáveis têm entrevistas, visitas, atos e agendas partidárias

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Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (3)Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (3) - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A agenda dos presidenciáveis inclui entrevistas e sabatinas em veículos de comunicação, encontros com lideranças religiosas, visitas a instituições e obras sociais. Também estão previstas panfletagem e apresentação de programa eleitoral, além de atividades partidárias.

Clariana Barão (Democracia Cristã) 
Concede entrevista para o canal Leo Dias 

A candidata à presidência pelo Democracia Cristã, Clariana Barão                Foto: Reprodução/Agência Brasil

Edmilson Costa (PCB)
Cumpre agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa. 

PCB traz Edmilson Costa como candidato à PresidênciaPCB traz Edmilson Costa como candidato à Presidência         Foto: Divulgação/PCB

Flávio Bolsonaro (PL)
Faz transmissão ao vivo pelas redes sociais, às 19h.

Flávio Bolsonaro, candidato a presidente pelo PLFlávio Bolsonaro, candidato a presidente pelo PL          Foto: Evaristo Sá/AFP

Hertz Dias (PSTU)
Em Aracaju (SE), participa de panfletagem no Calçadão da rua João Pessoa e de conversa de apresentação do Programa Eleitoral  do PSTU na sede do Sindipetro. 

Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU          Foto: Reprodução/Facebook

Renan Santos (Missão)
Concede entrevista para CNN Brasil, às 21h

Por que Renan Santos foi punido? Entenda regra do TSE e as críticas à decisão de ToffoliO candidato do partido Missão à Presidência da República, Renan Santos          Foto: TV Globo/Reprodução

Romeu Zema (Novo) 

O Candidato a presidência pelo Novo, Romeu ZemaO Candidato a presidência pelo Novo, Romeu Zema             Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Participa de sabatina no programa Jornal da Manhã, da Jovem Pan, das 8h às 9h. 

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Ronaldo Caiado (PSD)
Concede entrevista para o jornal O Estado de S. Paulo. À tarde, visita a obra social Dol Bosco, em São Paulo (SP). 

O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo CaiadoO candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado         Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Wilson Grassi (Democrata)
Pela manhã, visita o Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre e o Hospital Veterinário Anclivepa, ambos em Taguatinga (DF). À tarde, participa de protesto pacífico contra a suspensão de seus canais digitais de campanha.  

Wilson Grassi Júnior é candidato ao cargo de presidente da República pelo DemocratasWilson Grassi Júnior é candidato ao cargo de presidente da República pelo Democratas            Foto: TSE/Divulgação

Augusto Cury (Avante)
Participa de reunião na Assembleia de Deus de São Paulo (SP). À noite, participa de evento para casais da Igreja Carvalhos de Justiça, em Ribeirão Preto (SP). 

Candidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anosCandidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anos        Foto: Avante/Divulgação

Participa de reunião na Assembleia de Deus de São Paulo (SP). À noite, participa de evento para casais da Igreja Carvalhos de Justiça, em Ribeirão Preto (SP). 

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tem agenda pública de campanha nesta quinta-feira. Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP) não divulgaram a agenda até o momento desta publicação. 

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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