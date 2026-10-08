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ELEIÇÕES 2026 Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (8) Ambos têm compromissos em Brasília

Os candidatos à presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais cumprem agenda em Brasília, nesta quinta-feira.

Flávio Bolsonaro (PL)

Pela manhã, se reúne com integrantes do Podemos e com governadores eleitos, em Brasília. À noite realiza a tradicional live de quinta, em seu canal do YouTube.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Também em Brasília, Lula se reúne com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira e, em seguida, com o chefe do Gabinete Pessoal do Presidente, Oswaldo Malatesta.

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.

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