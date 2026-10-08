ELEIÇÕES 2026
Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (8)
Ambos têm compromissos em Brasília
Os candidatos à presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais cumprem agenda em Brasília, nesta quinta-feira.
Flávio Bolsonaro (PL)
Pela manhã, se reúne com integrantes do Podemos e com governadores eleitos, em Brasília. À noite realiza a tradicional live de quinta, em seu canal do YouTube.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Também em Brasília, Lula se reúne com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira e, em seguida, com o chefe do Gabinete Pessoal do Presidente, Oswaldo Malatesta.
Leia também
• Flávio Bolsonaro recebe apoio de partidos e fala em mudar Constituição
• Lula fala de segurança com lema: para o povo trabalhador, a proteção; para o bandido, a prisão
• Saiba o que Lula e Flávio propõem sobre novas regras para indicação de ministros ao STF
A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.