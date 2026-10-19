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Eleições 2026

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (19)

Flávio Bolsonaro faz campanha no Norte; Lula participa de ato no Sul

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Flávio Bolsonaro e Lula durante o debate da Band neste domingo (18)Flávio Bolsonaro e Lula durante o debate da Band neste domingo (18) - Foto: Nelson Almeida/AFP

Os candidatos à Presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais cumprem agenda no Norte e no Sul do país, nesta segunda-feira (19). Flávio Bolsonaro estará no Pará e no Amazonas. Lula, no Rio Grande do Sul.

Flávio Bolsonaro (PL)
Às 11h, participa de motociata em Marabá (PA). Às 20h, estará no “Bloquinho do 22”, em Manaus (AM).

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Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Às 16h, tem ato político em Porto Alegre (RS).

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.

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