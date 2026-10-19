Eleições 2026
Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (19)
Flávio Bolsonaro faz campanha no Norte; Lula participa de ato no Sul
Os candidatos à Presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais cumprem agenda no Norte e no Sul do país, nesta segunda-feira (19). Flávio Bolsonaro estará no Pará e no Amazonas. Lula, no Rio Grande do Sul.
Flávio Bolsonaro (PL)
Às 11h, participa de motociata em Marabá (PA). Às 20h, estará no “Bloquinho do 22”, em Manaus (AM).
Leia também
• Veja o que Flávio e Lula falaram sobre escala 6x1, segurança, EUA e outros temas no debate da Band
• Lula: É notável que a família Bolsonaro está subordinada aos interesses americanos
• Eleições: quem não votou no primeiro turno pode participar do segundo
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Às 16h, tem ato político em Porto Alegre (RS).
A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.