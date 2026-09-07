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ELEIÇÕES 2026 Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (7) Estão previstos atos em alusão ao 7 de Setembro e entrevistas

A agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (7) inclui atos em alusão ao 7 de Setembro, feriado da Independência do Brasil.

Também estão previstas entrevistas, visitas e manifestações políticas.

Hertz Dias (PSTU)

Às 9h, participa do ato Grito dos Excluídos, em Cajamar (SP), e almoça com apoiadores na Ocupação Esperança.

Renan Santos (Missão)

Participa de ato no Obelisco do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, às 11h.

Romeu Zema (Novo)

Realiza ato na Avenida Paulista, em São Paulo, às 9h20.

Ronaldo Caiado (PSD)

Em Goiânia, acompanha desfile cívico, às 8h.

Rui Costa Pimenta (PCO)

Participa do ato Grito dos Excluídos, em São Paulo (SP).

Samara Martins (UP)

Cumpre agenda em Belém (PA). Pela manhã, visita a Ocupação Welfesom Alves e, às 17h, faz ato no Portal da Amazônia.

Wilsson Grassi (Democrata)

O candidato participa de gravação de mensagem em vídeo em alusão à comemoração de 204 anos da Independência do Brasil.

Augusto Cury (Avante)

Participa de sabatina no programa Jornal da Manhã, da Jovem Pan, às 8h. Às 21h, concede entrevista para CNN Brasil.

Clariana Barão (DC)

Concede entrevista ao canal Bacci Notícias TV, às 12h10.

Edmilson Costa (PCB)

Cumpre agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.

Flávio Bolsonaro (PL)

Realiza ato na Avenida Paulista, em São Paulo, às 15h.

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tem agenda pública de campanha.

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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