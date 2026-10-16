ELEIÇÕES 2026
Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (16)
Lula vai a atos em cidades mineiras; Flávio tem sabatina na Globo
Os candidatos à Presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais cumprem agenda em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (15).
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Participa de caminhada em Juiz de Fora (MG), ao meio dia. Em seguida, às 17h, haverá ato de campanha em Ipatinga (MG).
Flávio Bolsonaro (PL)
À noite, após o Jornal Nacional, o candidato participa de sabatina da TV Globo, nos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro.
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A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.