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ELEIÇÕES 2026

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (28)

Candidatos participam de sabatinas, caminhadas e debates

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Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (28)Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (28) - Foto: Arte/EBC

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta sexta-feira (28) inclui sabatinas e debates, além de caminhadas e ações de campanha em diferentes cidades.

Os concorrentes ao Palácio do Planalto também participam de panfletagens, encontros com apoiadores, debates em instituições de ensino e participação em feiras e eventos culturais. 

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Renan Santos (Missão)
Em Belo Horizonte (MG), participa de Convenção Estadual e de evento com Ben Mendes, candidato a governador. 

Romeu Zema (Novo)
Concede entrevista ao vivo para a rádio Guaíba e participa de encontros com lideranças religiosas em Porto Alegre (RS) e com candidatos do Novo em Canoas (RS).

Rui Costa Pimenta (PCO)
Participa, às 13h, do programa da Causa Operária TV. Às 16h, tem reunião com a coordenação de campanha e, às 20h, viaja para o Rio Grande do Sul.

Samara Martins (UP)
Participa de caminhada pelo centro de São Paulo (SP) e de debates na Faculdade de Direito da USP e na Universidade Zumbi dos Palmares. 

Augusto Cury (Avante)
Participa de sabatina dos veículos O Globo, Valor Econômico e CBN, no Rio de Janeiro. 

Edmilson Costa (PCB)
Participa de panfletagens na porta do EDIHB Petrobrás e no 5º Festival do Livro do Rio de Janeiro no Sinttel-Rio. Durante a feira, participa do lançamento do livro Fidel: agora e sempre. 

Flávio Bolsonaro (PL) 
Participa de Sabatina na TV Globo. 

Hertz Dias (PSTU)
Participa de panfletagem na Parada do Circular do Via Direta e de encontro e entrega de material de campanha na sede do PSTU. 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
Participa de caminhada em Salvador (BA), do Largo do Guarani até o Plano Inclinado.

Os candidatos Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata) não têm agenda pública de campanha nesta sexta-feira. O candidato Ronaldo Caiado (PSD) não divulgou a agenda de campanha até o momento desta publicação. 

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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