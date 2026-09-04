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Eleições 2026 Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (4) Candidatos fazem caminhadas, comícios e encontros

A agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (4) inclui caminhadas, comícios e eventos de campanha, além de entrevistas a emissoras de rádio e veículos de imprensa.

Também estão previstas visitas a instituições e espaços de inovação, encontros com empresários e representantes do setor produtivo, panfletagem e atividades de apresentação de programas eleitorais.

Edmilson Costa (PCB)

Cumpre agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa.

PCB traz Edmilson Costa como candidato à Presidência Foto: Divulgação/PCB

Flávio Bolsonaro (PL)

Em São Carlos (SP), visita o Hub de Inovação ONOVOLAB e faz comício em frente ao Mercado Municipal.

O senador do PL-RJ, Flávio Bolsonaro Foto: Reprodução/Youtube

Hertz Dias (PSTU)

Em Alagoinhas (BA), concede entrevistas à 93FM e à Rádio Ouro Negro FM e faz panfletagem na Central de Abastecimento. À noite, participa de conversa de apresentação do programa do PSTU.

Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU Foto: Reprodução/Facebook

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Participa de caminhada em Juazeiro do Norte (CE), com saída da avenida Castelo Branco.

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Foto: Reprodução/TV Globo

Renan Santos (Missão)

Participa de evento de campanha no Teatro Guararapes,em Olinda (PE).

O candidato do partido Missão à Presidência da República, Renan Santos Foto: Reprodução/TV Globo

Romeu Zema (Novo)

Concede entrevista para o jornal Estadão. Participa de encontro com representantes da União Santa Ifigênia, representação institucional do setor produtivo, em São Paulo (SP).

O candidato do Novo à Presidência da República, Romeu Zema Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ronaldo Caiado (PSD)

Participa de sabatina para Uol e Folha de S.Paulo. Visita o escritório de engenharia do Google no instituto de pesquisas tecnológicas (IPT), em São Paulo (SP). À noite, participa de sabatina para o programa Veja em Foco, da Veja.

O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado Foto: TV Globo/Reprodução

Augusto Cury (Avante)

Em São José do Rio Preto (SP), participa de almoço com grupo de empresários e de visita à Fundação Faculdade Regional de Medicina. Também visita o Mercado Municipal e o Calçadão da cidade. À noite, participa de evento da Educational School.

Candidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anos Foto: Avante/Divulgação

A candidata Samara Martins (UP) e Wilson Grassi (Democrata) não têm agenda pública de campanha nesta sexta.

Os candidatos Clariana Barão (Democracia Cristã) e Rui Costa Pimenta (PCO) não divulgaram a agenda de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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