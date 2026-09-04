Sex, 04 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta04/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (4)

Candidatos fazem caminhadas, comícios e encontros

Reportar Erro
Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (4)Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (4) - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (4) inclui caminhadas, comícios e eventos de campanha, além de entrevistas a emissoras de rádio e veículos de imprensa. 

Também estão previstas visitas a instituições e espaços de inovação, encontros com empresários e representantes do setor produtivo, panfletagem e atividades de apresentação de programas eleitorais.

Edmilson Costa (PCB)
Cumpre agenda da secretaria-geral do PCB em Lisboa. 

PCB traz Edmilson Costa como candidato à PresidênciaPCB traz Edmilson Costa como candidato à Presidência         Foto: Divulgação/PCB

Flávio Bolsonaro (PL)
Em São Carlos (SP), visita o Hub de Inovação ONOVOLAB e faz comício em frente ao Mercado Municipal. 

O senador do PL-RJ, Flávio BolsonaroO senador do PL-RJ, Flávio Bolsonaro            Foto: Reprodução/Youtube

Hertz Dias (PSTU)
Em Alagoinhas (BA), concede entrevistas à 93FM e à Rádio Ouro Negro FM e faz panfletagem na Central de Abastecimento. À noite, participa de conversa de apresentação do programa do PSTU. 

Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU              Foto: Reprodução/Facebook

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Participa de caminhada em Juazeiro do Norte (CE), com saída da avenida Castelo Branco.

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)               Foto: Reprodução/TV Globo

Renan Santos (Missão) 
Participa de evento de campanha no Teatro Guararapes,em Olinda (PE). 

Por que Renan Santos foi punido? Entenda regra do TSE e as críticas à decisão de ToffoliO candidato do partido Missão à Presidência da República, Renan Santos           Foto: Reprodução/TV Globo

Leia também

• Fim da escala 6x1: Alcolumbre diz que PEC deve ser votada apenas após as eleições

• TSE aprova registros de seis candidatos à Presidência da República; sete ainda serão julgados

• Lula pede direito de resposta ao TSE após declarações de Flávio Bolsonaro em sabatina na Globo

Romeu Zema (Novo) 
Concede entrevista para o jornal Estadão. Participa de encontro com representantes da União Santa Ifigênia, representação institucional do setor produtivo, em São Paulo (SP). 

O candidato do Novo à Presidência da República, Romeu ZemaO candidato do Novo à Presidência da República, Romeu Zema              Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ronaldo Caiado (PSD)
Participa de sabatina para Uol e Folha de S.Paulo. Visita o escritório de engenharia do Google no instituto de pesquisas tecnológicas (IPT), em São Paulo (SP). À noite, participa de sabatina para o programa Veja em Foco, da Veja.

Caiado critica Moraes por novos desdobramentos do Master: 'fora de qualquer limite aceitável'O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado           Foto: TV Globo/Reprodução

Augusto Cury (Avante)
Em São José do Rio Preto (SP), participa de almoço com grupo de empresários e de visita à Fundação Faculdade Regional de Medicina. Também visita o Mercado Municipal e o Calçadão da cidade. À noite, participa de evento da Educational School. 

Candidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anosCandidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anos             Foto: Avante/Divulgação

A candidata Samara Martins (UP) e Wilson Grassi (Democrata) não têm agenda pública de campanha nesta sexta. 

Os candidatos Clariana Barão (Democracia Cristã) e Rui Costa Pimenta (PCO) não divulgaram a agenda de campanha até o momento desta publicação. 

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter