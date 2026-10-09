Eleições 2026
Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (9)
Lula e Flávio Bolsonaro participam de compromissos em Brasília
Lula e Flávio Bolsonaro participam de compromissos em Brasília nesta sexta-feira (9) - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom e Lula Marques/Agência Brasil
Os candidatos à presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais cumprem agenda em Brasília, nesta sexta-feira (9).
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Às 8h, participa de caminhada com Leandro Grass, candidato a governo do Distrito Federal, em Ceilândia, Brasília.
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Flávio Bolsonaro (PL)
Pela manhã, reúne-se com integrantes do Podemos e com governadores eleitos, em Brasília. À noite, faz a tradicional live de quinta, em seu canal do YouTube.
A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.