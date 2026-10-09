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Eleições 2026 Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (9) Lula e Flávio Bolsonaro participam de compromissos em Brasília

Os candidatos à presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais cumprem agenda em Brasília, nesta sexta-feira (9).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Às 8h, participa de caminhada com Leandro Grass, candidato a governo do Distrito Federal, em Ceilândia, Brasília.

Flávio Bolsonaro (PL)

Pela manhã, reúne-se com integrantes do Podemos e com governadores eleitos, em Brasília. À noite, faz a tradicional live de quinta, em seu canal do YouTube.

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.

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