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Eleições 2026

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (9)

Lula e Flávio Bolsonaro participam de compromissos em Brasília

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Lula e Flávio Bolsonaro participam de compromissos em Brasília nesta sexta-feira (9)Lula e Flávio Bolsonaro participam de compromissos em Brasília nesta sexta-feira (9) - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom e Lula Marques/Agência Brasil

Os candidatos à presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais cumprem agenda em Brasília, nesta sexta-feira (9).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Às 8h, participa de caminhada com Leandro Grass, candidato a governo do Distrito Federal, em Ceilândia, Brasília.

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Flávio Bolsonaro (PL)
Pela manhã, reúne-se com integrantes do Podemos e com governadores eleitos, em Brasília. À noite, faz a tradicional live de quinta, em seu canal do YouTube.

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.

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