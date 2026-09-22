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Eleições 2026

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (22)

Candidatos participam de atos, entrevistas e eventos de campanha

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Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (22) Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (22)  - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (22) inclui caminhadas, carreatas e atos de campanha, além de entrevistas e participação em podcasts e sabatina. Também estão previstas visita a igreja, inauguração de comitê, plenária de mobilização e reunião com lideranças políticas.

Augusto Cury (Avante)
Participa de visita à Igreja Casa de Oração do Brás, em São Paulo (SP), e faz caminhada pelo bairro. À noite, participa de sabatina da Revista Veja. 

Candidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anosCandidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anos              Foto: Avante/Divulgação

Clariana Barão (DC)
Em João Pessoa, participa da inauguração do comitê do candidato a governador Pedro Coutinho, do Democracia Cristã. 

Democracia Cristã registra Clariana Barão para disputar presidênciaDemocracia Cristã registra Clariana Barão para disputar presidência        Foto: Reprodução/Redes Sociais

Edmilson Costa (PCB)
Faz panfletagem e caminhada no Centro de Belo Horizonte e participa de ato de campanha das candidaturas do PCB na Casa dos Jornalistas. 

PCB traz Edmilson Costa como candidato à PresidênciaPCB traz Edmilson Costa como candidato à Presidência       Foto: PCB/Divulgação

Flávio Bolsonaro (PL)
Passa o dia em São Luís (MA). Às 10h22, começa moto-carreata, concentração no QG do Capitão, retorno do aeroporto. Às 12h, participa de comício no bairro Cohajap. 

O candidato do PL à presidência, Flávio BolsonaroO candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro         Foto: Reprodução/Youtube

Hertz Dias (PSTU)
Participa dos podcasts Tamir  Convida e IronTalks

Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU          Foto: Reprodução/Facebook

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O Presidente, Luiz Inácio Lula da SilvaO Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva         Foto: Michael Dantas/AFP

Participa de plenária de mobilização de movimentos, centrais, organizações, juristas e artistas, no Espaço Cultural Elza Soares em São Paulo (SP). 

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Renan Santos (Missão)
Às 10h30, participa da missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Aparecida (SP). Às 11h30, participa de encontro no Estacionamento do Santuário. Às 13h, encontra estudantes e apoiadores na Universidade do Vale do Paraíba (Campus Castejón), em São José dos Campos (SP). Às 19h45, tem sabatina no Jornal da Record, São Paulo (SP).

Por que Renan Santos foi punido? Entenda regra do TSE e as críticas à decisão de ToffoliO candidato do partido Missão à Presidência da República, Renan Santos            Foto: TV Globo/Reprodução

Romeu Zema (Novo)
Passa o dia em Poços de Caldas (MG). Às 10h, concede entrevista ao vivo à TV Poços. Às 11h, grava entrevista para a Jovem Pan Poços. Às 12h, participa de entrevista ao vivo para a rádio Onda Poços. Às 12h30, tem almoço com empresários, no centro. Às 14h40, faz caminhada no centro de poços. 

O Candidato a presidência pelo Novo, Romeu ZemaO Candidato a presidência pelo Novo, Romeu Zema         Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ronaldo Caiado  (PSD)
Participa de carreatas nas cidades de Buriti Alegre e Morrinhos, em Goiás. À noite, faz reunião política com lideranças de Luziânia (GO).

Caiado diz que Flávio e Lula não têm condições de dar rumo ao PaísO candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado         Foto: TV Globo/Reprodução

Wilson Grassi (Democrata) 
Concede entrevista ao portal A Priori. 

Wilson Grassi Júnior é candidato ao cargo de presidente da República pelo DemocratasWilson Grassi Júnior é candidato ao cargo de presidente da República pelo Democratas         Foto: TSE/Divulgação

A candidata Samara Martins (UP) não tem agenda pública de campanha nesta terça-feira. 

Os candidatos Leonardo Avalanche (PRTB) e Rui Costa Pimenta (PCO) não divulgaram a agenda pública de campanha até o momento desta publicação. 

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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