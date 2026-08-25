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Eleições 2026

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (25)

Candidatos fazem sabatinas, entrevistas e atos de campanha

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Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (25)Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (25) - Foto: Arquivo/Elza Fiúza/Agência Brasil

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta terça-feira (25) inclui sabatinas, entrevistas à imprensa e participação em fóruns e eventos de campanha. Também estão previstas visitas a entidades e órgãos públicos, além de encontros com empresários e representantes religiosos.

Os concorrentes ao Palácio do Planalto participam ainda de carreata, panfletagem e caminhadas com trabalhadores e apoiadores.

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Augusto Cury (Avante)
Participa de sabatina do Grupo Thathi/Novabrasil FM, em São Paulo (SP). À tarde, visita a Sociedade Rural e a prefeitura de Montes Claros (MG). À noite, participa de evento de lançamento de campanha e jantar na cidade mineira. 

Candidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anosCandidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anos         Foto: Avante/Divulgação

Clariana Barão (DC) 
Em Brasília, concede entrevista aos portais Metrópoles, Sputinik e Poder360.

A candidata do Democracia Cristã, Clariana Barão          Foto: Reprodução/ Agência Brasil

Flávio Bolsonaro (PL)
Participa de carreata em Maceió (AL), com saída do aeroporto passando pela BR-104 em direção ao corredor Durval de Góes Monteiro/Fernandes Lima. À tarde, participa de encontro com empresários do setor produtivo e de Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus.

Flávio Bolsonaro, candidato a presidente, em entrevista à ItatiaiaFlávio Bolsonaro, candidato a presidente, em entrevista à Itatiaia         Foto: Itatiaia/Reprodução

Hertz Dias (PSTU)
Concede entrevista ao jornal Monitor Mercantil. À tarde, participa de agitação e panfletagem no Metrô Anhangabaú, em São Paulo (SP). 

Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU        Foto: Reprodução/Facebook

Renan Santos (Missão)
Participa de sabatina do portal de notícias TMC e do Fórum Abdim Eleições 2026, em São Paulo (SP). À tarde, concede entrevista ao Canal do Bacci (BNTV).

Vou cortar muito incentivo fiscal, mas há modelos que funcionam, como no agro, diz Renan SantosO candidato do partido Missão à Presidência da República, Renan Santos        Foto: Partido Missão/Divulgação

Romeu Zema (Novo)
Participa de sabatina dos veículos O Globo, Valor Econômico e CBN, no Rio de Janeiro. 

O candidato do Novo à Presidência da República, Romeu ZemaO candidato do Novo à Presidência da República, Romeu Zema         Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ronaldo Caiado (PSD)
Pela manhã, participa do Fórum Abdib Eleições 2026, em São Paulo. Às 21h, participa de sabatina na TV Globo.   

Ronaldo Caiado, candidato do PSD                        Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Rui Costa Pimenta (PCO)
Será entrevistado pelo programa Análise da 3ª, veiculado pelo canal no YouTube da Rádio Causa Operária, às 12h30. A partir das 15h, participa de reunião com a executiva nacional do PCO, em Brasília. Às 18h30, participa de plenária nacional do partido e, às 20h, concede entrevista ao Canal do Galo Preto.

Rui Costa Pimenta é o candidato do PCO à Presidência da RepúblicaCandidato do PCO, Rui Costa Pimenta            Foto: Instagram (@ruicpimenta)/Reprodução

Samara Martins (UP)
Participa de panfletagem e caminhada com trabalhadores pelo centro de Aracaju (SE). À noite, participa de plenária com apoiadores e filiados da UP na Ocupação João Mulungu.

Samara é dentista do Sistema Único de Saúde (SUS), dirigente do movimento negro e de mulheresA candidata do UP, Samara Martins                Foto: Instagram/(@samaramartinsup)

Wilson Grassi (Democrata)
Participa, às 9h, de reunião de alinhamento com o comitê de campanha. Às 14h, concede entrevista ao portal Terra.

Wilson Grassi Júnior é candidato ao cargo de presidente da República pelo DemocratasWilson Grassi Júnior é candidato ao cargo de presidente da República pelo Democratas          Foto: TSE/Divulgação

O candidato Edmilson Costa (PCB) não tem agenda pública de campanha nesta terça. Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não divulgou a agenda de campanha até o momento desta publicação. 

Após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato Pablo Marçal (PRTB) está proibido de fazer campanha eleitoral, comparecer a debates e participar do horário eleitoral no rádio e na TV. 

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