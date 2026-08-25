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Eleições 2026 Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (25) Candidatos fazem sabatinas, entrevistas e atos de campanha

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta terça-feira (25) inclui sabatinas, entrevistas à imprensa e participação em fóruns e eventos de campanha. Também estão previstas visitas a entidades e órgãos públicos, além de encontros com empresários e representantes religiosos.

Os concorrentes ao Palácio do Planalto participam ainda de carreata, panfletagem e caminhadas com trabalhadores e apoiadores.

Augusto Cury (Avante)

Participa de sabatina do Grupo Thathi/Novabrasil FM, em São Paulo (SP). À tarde, visita a Sociedade Rural e a prefeitura de Montes Claros (MG). À noite, participa de evento de lançamento de campanha e jantar na cidade mineira.

Candidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anos Foto: Avante/Divulgação

Clariana Barão (DC)

Em Brasília, concede entrevista aos portais Metrópoles, Sputinik e Poder360.

A candidata do Democracia Cristã, Clariana Barão Foto: Reprodução/ Agência Brasil

Flávio Bolsonaro (PL)

Participa de carreata em Maceió (AL), com saída do aeroporto passando pela BR-104 em direção ao corredor Durval de Góes Monteiro/Fernandes Lima. À tarde, participa de encontro com empresários do setor produtivo e de Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus.

Flávio Bolsonaro, candidato a presidente, em entrevista à Itatiaia Foto: Itatiaia/Reprodução

Hertz Dias (PSTU)

Concede entrevista ao jornal Monitor Mercantil. À tarde, participa de agitação e panfletagem no Metrô Anhangabaú, em São Paulo (SP).

Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU Foto: Reprodução/Facebook

Renan Santos (Missão)

Participa de sabatina do portal de notícias TMC e do Fórum Abdim Eleições 2026, em São Paulo (SP). À tarde, concede entrevista ao Canal do Bacci (BNTV).

O candidato do partido Missão à Presidência da República, Renan Santos Foto: Partido Missão/Divulgação

Romeu Zema (Novo)

Participa de sabatina dos veículos O Globo, Valor Econômico e CBN, no Rio de Janeiro.

O candidato do Novo à Presidência da República, Romeu Zema Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ronaldo Caiado (PSD)

Pela manhã, participa do Fórum Abdib Eleições 2026, em São Paulo. Às 21h, participa de sabatina na TV Globo.

Ronaldo Caiado, candidato do PSD Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Rui Costa Pimenta (PCO)

Será entrevistado pelo programa Análise da 3ª, veiculado pelo canal no YouTube da Rádio Causa Operária, às 12h30. A partir das 15h, participa de reunião com a executiva nacional do PCO, em Brasília. Às 18h30, participa de plenária nacional do partido e, às 20h, concede entrevista ao Canal do Galo Preto.

Candidato do PCO, Rui Costa Pimenta Foto: Instagram (@ruicpimenta)/Reprodução

Samara Martins (UP)

Participa de panfletagem e caminhada com trabalhadores pelo centro de Aracaju (SE). À noite, participa de plenária com apoiadores e filiados da UP na Ocupação João Mulungu.

A candidata do UP, Samara Martins Foto: Instagram/(@samaramartinsup)

Wilson Grassi (Democrata)

Participa, às 9h, de reunião de alinhamento com o comitê de campanha. Às 14h, concede entrevista ao portal Terra.

Wilson Grassi Júnior é candidato ao cargo de presidente da República pelo Democratas Foto: TSE/Divulgação

O candidato Edmilson Costa (PCB) não tem agenda pública de campanha nesta terça. Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não divulgou a agenda de campanha até o momento desta publicação.

Após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato Pablo Marçal (PRTB) está proibido de fazer campanha eleitoral, comparecer a debates e participar do horário eleitoral no rádio e na TV.

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