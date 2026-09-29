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ELEIÇÕES 2026 Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (29) Candidatos participam de sabatinas, caminhadas e encontros

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A agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (29) inclui sabatina e entrevistas em veículos de comunicação, além de caminhadas, panfletagens e encontros com apoiadores.

Também estão previstas participação em roda de conversa e atividades em diferentes regiões do país.

Renan Santos (Missão)

Participa de encontro com apoiadores em Brasília (DF).

Romeu Zema (Novo)

Em Ipatinga (MG), concede entrevistas para o portal Plox e para a rádio 98.1. Também participa de almoço e caminhada com apoiadores no centro da cidade.

Ronaldo Caiado (PSD)

Participa de evento em palanque móvel pelas ruas de Aparecida de Goiânia (GO) e de Goiânia (GO). À noite, se reúne com apoiadores em Goiânia (GO)

Rui Costa Pimenta (PCO)

Às 13h, participa do programa Análise da Terça, transmitido pela Rádio Causa Operária.

Samara Martins (UP)

Às 11h, faz panfletagem em Niterói (RJ). Às 16h30, participa de caminhada na Tijuca (RJ). Às 19h, faz comício na Praça Saens Peña, na Tijuca (RJ).

Wilson Grassi (Democrata)

Concede entrevistas para a Rádio Tocantins FM e para o Projeto Nosso Futuro.

Augusto Cury (Avante)

Participa da sabatina da RedeTV!, em Osasco (SP).

Clariana Barão (DC)

Participa de evento social em São Paulo (SP).

Edmilson Costa (PCB)

Participa de roda de conversa para apresentação do programa anticapitalista e anti-imperialista do PCB à presidência do Brasil, em Taguatinga (DF).

Flávio Bolsonaro (PL)

Às 15h, tem encontro com faixas-pretas na Alliance Jiu Jitsu, Vila Olímpia, em São Paulo.

Hertz Dias (PSTU)

Em Belém (PA), faz caminhada e panfletagens na avenida Presidente Vargas e na UFPA. Participa de almoço no mercado Ver-o-Peso.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Participa da caminhada Brasil Pronto pra Mais em Salvador (BA), no Circuito Ondina-Barra.

O candidato Leonardo Avalanche (PRTB) não divulgou agenda pública de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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