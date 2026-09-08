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Eleições 2026 Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (8) Estão previstas entrevistas, reuniões e visitas técnicas

A agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (8) inclui entrevistas, reuniões com apoiadores e visitas técnicas pelo país.

Há ainda participação em sabatina e encontro com lideranças locais.

Renan Santos (Missão)

Às 8h, participa de sabatina na Jovem Pan, em São Paulo (SP). Às 9h30, concede entrevista a Paulo Mathias TV, também em São Paulo.

O candidato do partido Missão à Presidência da República, Renan Santos Foto: TV Globo/Reprodução

Romeu Zema (Novo)

Às 17h30, participa junto com o vice Girão de reunião com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), em Brasília.

O Candidato a presidência pelo Novo, Romeu Zema Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ronaldo Caiado (PSD)

Às 10h30, visita o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (Cnpem). Às 12h, tem encontro com lideranças da região de Jaguariúna.

O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado Foto? TV Globo/Reprodução

Rui Costa Pimenta (PCO)

Às 13h, participa do programa Análise da 3ª, na Rádio Causa Operária. Às 20h, concede entrevista ao canal do Galo Preto, com Leandro Fortes.D8.

Rui

O candidato à presidência, Rui Costa Pimenta (PCO) Foto: Instagram (@ruicpimenta)/Reprodução

Samara Martins (UP)

A candidata à presidência, Samara Martins(UP) Foto: Instagram/(@samaramartinsup)

Às 14h, participa de sabatina do jornal Correio Braziliense, de Brasília (DF). Às 17h, concede entrevista ao portal Metrópoles. E às 18h, realiza caminhada na Rodoviária do Plano Piloto, no centro de Brasília.

Wilson Grassi (Democrata)

Às 11h, concede entrevista ao jornalista Lucas França. Às 14h, participa de sabatina com membros do grupo Dados Políticos.

Wilson Grassi Júnior é candidato ao cargo de presidente da República pelo Democratas Foto: TSE/Divulgação

Augusto Cury (Avante)

Às 8h30, tem entrevista para O Estado de S. Paulo. Às 16h30, concede entrevista ao Canal Meio. Às, 17h, o candidato à vice na chapa, Júlio Delgado, estará na sabatina da RedeTV!

Candidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anos Foto: Avante/Divulgação

Clariana Barão (DC)

Concede entrevista à rádio Agora FM (92.5), de Rondonópolis (MT), às 11h30, e à rádio Capela FM (105.9), de Vinhedo (SP), às 14h.

Democracia Cristã registra Clariana Barão para disputar presidência Foto: Reprodução/Redes Sociais

Edmilson Costa (PCB)

O candidato está em Lisboa, Portugal, cumprindo agenda da secretaria-geral de seu partido, o PCB.

PCB traz Edmilson Costa como candidato à Presidência Foto:Divulgação/PCB

Hertz Dias (PSTU)

Passa parte do dia em Jacareí (SP), onde se reúne com apoiadores às 9h. Visita a Ocupação Coração Valente, às 11h, e a Fábrica Armco, às 13h20. Em seguida, vai para São Bernardo do Campo (SP), onde faz panfletagem na ETE Lauro Gomes, às 17h. Participa da Batalha da Matrix, às 19h.

Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU Foto: Reprodução/Facebook

Os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não têm agenda pública de campanha.

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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