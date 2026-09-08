Ter, 08 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça08/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (8)

Estão previstas entrevistas, reuniões e visitas técnicas

Reportar Erro
Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (8)Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (8) - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (8) inclui entrevistas, reuniões com apoiadores e visitas técnicas pelo país.

Há ainda participação em sabatina e encontro com lideranças locais.

Renan Santos (Missão)
Às 8h, participa de sabatina na Jovem Pan, em  São Paulo (SP). Às 9h30, concede entrevista a Paulo Mathias TV, também em São Paulo.

Por que Renan Santos foi punido? Entenda regra do TSE e as críticas à decisão de ToffoliO candidato do partido Missão à Presidência da República, Renan Santos           Foto: TV Globo/Reprodução

Romeu Zema (Novo)
Às 17h30, participa junto com o vice Girão de reunião com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), em Brasília.

O Candidato a presidência pelo Novo, Romeu ZemaO Candidato a presidência pelo Novo, Romeu Zema              Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ronaldo Caiado (PSD)
Às 10h30, visita o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (Cnpem). Às 12h, tem encontro com lideranças da região de Jaguariúna.

Caiado critica Moraes por novos desdobramentos do Master: 'fora de qualquer limite aceitável'O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado        Foto? TV Globo/Reprodução

Rui Costa Pimenta (PCO)
Às 13h, participa do programa Análise da 3ª, na Rádio Causa Operária. Às 20h, concede entrevista ao canal do Galo Preto, com Leandro Fortes.D8.

Rui Costa Pimenta é o candidato do PCO à Presidência da RepúblicaRui 
O candidato à presidência, Rui Costa Pimenta (PCO)         Foto: Instagram (@ruicpimenta)/Reprodução

Samara Martins (UP)

Samara é dentista do Sistema Único de Saúde (SUS), dirigente do movimento negro e de mulheresA candidata à presidência, Samara Martins(UP)          Foto: Instagram/(@samaramartinsup)

Às 14h, participa de sabatina do jornal Correio Braziliense, de Brasília (DF). Às 17h, concede entrevista ao portal Metrópoles. E às 18h, realiza caminhada na Rodoviária do Plano Piloto, no centro de Brasília.

Leia também

• Para quem tentar interferir nas eleições, digo que não vai dar certo, afirma Flávio

• Augusto Cury omitiu empresas nos Estados Unidos e no Brasil em declaração ao TSE

• Eleições 2026: candidaturas de autistas aumentam mais de cinco vezes

Wilson Grassi (Democrata)
Às 11h, concede entrevista ao jornalista Lucas França. Às 14h, participa de sabatina com membros do grupo Dados Políticos.

Wilson Grassi Júnior é candidato ao cargo de presidente da República pelo DemocratasWilson Grassi Júnior é candidato ao cargo de presidente da República pelo Democratas         Foto: TSE/Divulgação

Augusto Cury (Avante)
Às 8h30, tem entrevista para O Estado de S. Paulo. Às 16h30, concede entrevista ao Canal Meio. Às, 17h, o candidato à vice na chapa, Júlio Delgado, estará na sabatina da RedeTV!

Candidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anosCandidato a presidência pelo partido Avante, Augusto Jorge Cury, de 67 anos        Foto: Avante/Divulgação

Clariana Barão (DC)
Concede entrevista à rádio Agora FM (92.5), de Rondonópolis (MT), às 11h30, e à rádio Capela FM (105.9), de Vinhedo (SP), às 14h.

Democracia Cristã registra Clariana Barão para disputar presidênciaDemocracia Cristã registra Clariana Barão para disputar presidência      Foto: Reprodução/Redes Sociais

Edmilson Costa (PCB)
O candidato está em Lisboa, Portugal, cumprindo agenda da secretaria-geral de seu partido, o PCB.

PCB traz Edmilson Costa como candidato à PresidênciaPCB traz Edmilson Costa como candidato à Presidência         Foto:Divulgação/PCB

Hertz Dias (PSTU)
Passa parte do dia em Jacareí (SP), onde se reúne com apoiadores às 9h. Visita a Ocupação Coração Valente, às 11h, e a Fábrica Armco, às 13h20. Em seguida, vai para São Bernardo do Campo (SP), onde faz panfletagem na ETE Lauro Gomes, às 17h. Participa da Batalha da Matrix, às 19h.

Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU Hertz Dias é candidato à presidência pelo PSTU       Foto: Reprodução/Facebook

Os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não têm agenda pública de campanha.

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter