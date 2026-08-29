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Eleições 2026 Confira a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana (29 e 30) Candidatos participam de atos, caminhadas e encontros

A agenda dos presidenciáveis neste fim de semana inclui sabatina, atos políticos, caminhadas, carreatas e encontros com apoiadores. Também estão previstas visitas a eventos e locais afetados por problemas de infraestrutura.

Os candidatos participam ainda de atividades voltadas às mulheres, rodas de conversa sobre cultura e arte e lançamento de candidatura.

Romeu Zema (Novo)

Vai a Feliz (RS) observar o local onde a ponte caiu duas vezes e apresentar propostas sobre o El Nino e infraestruturas. Em Canoas (RS), participa de encontro com as mulheres do partido Novo.

Ronaldo Caiado (PSD)

Visita a Festa do Peão em Barretos (SP), no sábado.

Rui Costa Pimenta (PCO)

Participa de evento de lançamento da candidatura no Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Porto Alegre (RS), no sábado.

Samara Martins (UP)

No sábado, participa de caminhada em Mauá (SP) e de caminhada e reunião com Associação dos Moradores da Comunidade Spama, na região Noroeste da capital paulista.

Augusto Cury (Avante)

Participa de Sabatina na TV Globo.

Flávio Bolsonaro (PL)

Cumpre agenda em Angra dos Reis (RJ) neste sábado. Às 13h, concentração de carreata no KM 41 da Rodovia Gov. Mário Covas. Às 15h, barqueata no Marinas do Atlântico.

Hertz Dias (PSTU)

No sábado, participa de visita à Ocupação da Residência Feminina e de roda de conversa sobre cultura e arte na sede do PSTU.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

No sábado, participa do ato Mulheres com Lula no centro de Belo Horizonte (MG).

Renan Santos (Missão)

No sábado, participa de carreata e adesivaço na praça Charles Miller, em São Paulo (SP).

A candidata Clariana Barão (DC) não tem agenda pública de campanha neste fim de semana.

Os candidatos Edmilson Costa (PCB) e Wilson Grassi (Democrata) não divulgaram a agenda de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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