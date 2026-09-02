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Confira a sabatina da candidata ao governo de Pernambuco Raquel Lyra na Rádio Folha FM 96,7
Entrevista é conduzida pelo apresentador Jota Batista e pela colunista Betânia Santana
A candidata ao governo de Pernambuco pelo PSD Raquel Lyra participa, nesta quarta-feira (2), da série de sabatinas promovidas pela Rádio Folha 96,7 FM.
A entrevista, no programa Folha Política, é conduzida pelo apresentador Jota Batista e pela colunista de Política da Folha de Pernambuco Betânia Santana.
Raquel Lyra é a terceira e última postulante ao cargo a ser sabatinada. Na segunda-feira (31), Ivan Moraes abriu a sequência de entrevistas, que também contou com a participação do candidato João Campos, na terça-feira (1º).
Confira a sabatina com Raquel Lyra ao vivo na Rádio Folha 96,7 FM e no YouTube da Folha de Pernambuco: