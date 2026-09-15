Confira a sabatina da candidata ao Senado por Pernambuco Marília Arraes na Rádio Folha FM 96,7
Entrevista é conduzida pelo apresentador Jota Batista e pela colunista Betânia Santana
A candidata ao Senado por Pernambuco Marília Arraes (PDT) participa, nesta terça-feira (15), da série de sabatinas promovidas pela Rádio Folha 96,7 FM.
A entrevista, no programa Folha Política, é conduzida pelo apresentador Jota Batista e pela colunista de Política da Folha de Pernambuco Betânia Santana.
Marília Arraes é a quarta postulante ao cargo a participar da sabatina. O primeiro foi Humberto Costa (PT), na última quinta-feira (10), seguido por Paulo Rubem (Rede), na sexta-feira (11), e Carlos Sant’Anna nessa segunda (14).
Ainda serão entrevistados Mendonça Filho (PL), na quarta (16); Eduardo da Fonte (PP), na quinta (17); e Túlio Gadêlha (PSD), no dia 21.
Confira a sabatina com Marília Arraes ao vivo na Rádio Folha 96,7 FM e no YouTube da Folha de Pernambuco: