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Confira a sabatina do candidato ao senado por Pernambuco Humberto Costa na Rádio Folha FM 96,7

Entrevista será conduzida pelo apresentador Jota Batista e pela colunista Betânia Santana

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Candidato ao Senado por Pernambuco Humberto Costa (PT) participa de sabatina da Rádio FolhaCandidato ao Senado por Pernambuco Humberto Costa (PT) participa de sabatina da Rádio Folha - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O candidato ao Senado por Pernambuco Humberto Costa (PT) participa, nesta quinta-feira (10), da série de sabatinas promovidas pela Rádio Folha 96,7 FM.

A entrevista, no programa Folha Política, é conduzida pelo apresentador Jota Batista e pela colunista de Política da Folha de Pernambuco Betânia Santana.

Humberto Costa é o primeiro postulante ao cargo a ser sabatinado. Na sequência, serão entrevistados Paulo Rubem Santiago (Rede), nesta sexta-feira (11); Carlos Sant’Anna (Novo), no dia 14; Marília Arraes (PDT), no dia 15; Mendonça Filho (PL), no dia 16; Eduardo da Fonte (PP), no dia 17; e Túlio Gadêlha (PSD), no dia 21.

Confira a sabatina com Humberto Costa ao vivo na Rádio Folha 96,7 FM e no YouTube da Folha de Pernambuco:

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