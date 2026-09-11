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Leia o Jornalsexta11/09/2026
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Confira a sabatina do candidato ao senado por Pernambuco Paulo Rubem na Rádio Folha FM 96,7

Entrevista será conduzida pelo apresentador Jota Batista e pela colunista Betânia Santana

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Paulo Rubem (REDE)Paulo Rubem (REDE) - Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

O candidato ao Senado por Pernambuco Paulo Rubem (Rede) participa, nesta sexta-feira (11), da série de sabatinas promovidas pela Rádio Folha 96,7 FM.

A entrevista, no programa Folha Política, é conduzida pelo apresentador Jota Batista e pela colunista de Política da Folha de Pernambuco Betânia Santana.

Paulo Rubem é o segundo postulante ao cargo a ser sabatinado. O primeiro foi Humberto Costa (PT), na quinta-feira (10).

Ainda serão entrevistados Carlos Sant’Anna (Novo), no dia 14; Marília Arraes (PDT), no dia 15; Mendonça Filho (PL), no dia 16; Eduardo da Fonte (PP), no dia 17; e Túlio Gadêlha (PSD), no dia 21.

Confira a sabatina com Paulo Rubem ao vivo na Rádio Folha 96,7 FM e no YouTube da Folha de Pernambuco:

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