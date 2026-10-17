Confira as principais propostas de Flávio Bolsonaro e Lula

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam o segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro. Entre os principais temas que movimentam o debate eleitoral estão o fim da escala 6x1, a redução da maioridade penal, a política de acesso a armas de fogo, o Pix, as propostas para a educação e as diretrizes econômicas.



Em cada uma dessas áreas, os candidatos apresentam posicionamentos distintos, que refletem as propostas e visões para o futuro do país.



Escala 6x1

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala de trabalho 6x1 é um dos temas que evidenciam as divergências entre os dois postulantes. A proposta foi promulgada pelo Congresso Nacional na última sexta-feira (16), mas os desdobramentos da iniciativa na prática dividem opiniões.



Após meses de críticas à proposta e de defesa de uma “jornada flexível”, na qual as condições de trabalho seriam definidas por meio de negociações entre empregadores e empregados, o senador Flávio Bolsonaro votou remotamente a favor do fim da escala 6x1, durante sessão no Senado Federal, na última quarta (14).



Apesar do voto favorável, rumores de que um futuro governo de Flávio poderia revisar a proposta foram ventilados. Contudo, o parlamentar negou que vá mudar a proposta caso eleito, durante entrevista à TV Globo, nesta sexta-feira (16).



Por outro lado, o fim da escala 6x1 é uma das principais bandeiras defendidas pelo presidente Lula, tanto antes quanto durante a campanha de reeleição. A proposta foi apresentada e apoiada por parlamentares de esquerda. Lula participou da cerimônia de promulgação da PEC no Congresso e classificou a medida como uma conquista histórica.



Sobre os impactos da proposta para as empresas, o presidente da República afirmou que “ninguém quer que a empresa quebre”, mas que também “ninguém quer que um trabalhador morra por falta de descanso”.



Maioridade

No campo da segurança pública, a redução da maioridade penal é um dos temas em debate. Embora os dois candidatos se posicionem favoravelmente à medida, eles apresentam propostas e condições diferentes para a implementação.



Em agenda de campanha no Rio Grande do Sul, o senador Flávio Bolsonaro defendeu reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Em casos de crimes graves, como estupro, apoia a redução para 14 anos. O candidato também defendeu incluir o tema na PEC da Segurança Pública, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado na última quarta.



Já o presidente Lula afirmou ser favorável à redução da maioridade penal para 16 anos em casos de crimes hediondos, porém, disse que o tema não deve ser incluído na PEC que reformula a segurança pública. Historicamente, o Partido dos Trabalhadores (PT) foi contrário à redução da maioridade penal, mas o posicionamento foi revisto em plena campanha.



Um crime hediondo é uma conduta considerada pelo direito brasileiro de extrema gravidade, que causa forte repulsa social e recebe um tratamento penal mais severo e rigoroso. A Lei nº 8.072/1990 define a lista exata de crimes classificados dessa forma, como estupro, genocídio, extorsão mediante sequestro, entre outros.



Armas

Apesar de a facilitação da posse e do porte de armas não estar presente no plano de governo, Flávio Bolsonaro indicou, em declaração à Folha de S.Paulo, que pretende retomar pontos da política armamentista de flexibilização adotada no governo de Jair Bolsonaro (PL). Em referência à possibilidade de ampliar o acesso a armas para defesa pessoal, o senador respondeu que “a legítima defesa tem que voltar, né? Só quem está armado é bandido”.



Já o presidente Lula defende uma postura de forte restrição ao acesso de civis a armas de fogo, argumentando que a segurança da população deve ser garantida pela União e pela polícia, e não pela proliferação de armamentos. O plano de governo do petista inclui o controle de armas de fogo.



Pix

O Pix, sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, também está no centro das discussões na campanha eleitoral. Durante sabatina da TV Globo no primeiro turno das eleições, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que não pretende colocar o sistema em negociação com os Estados Unidos caso seja eleito. “De forma alguma. O Pix é sagrado. O Pix é do brasileiro”, declarou.



Por outro lado, adversários de Bolsonaro procuram colocar sua posição em xeque em razão do alinhamento de Flávio com o governo de Donald Trump. O chefe de Estado norte-americano já chegou a criticar o sistema de pagamentos brasileiro.



Já o presidente Lula defende o Pix como uma conquista soberana do Brasil. Durante discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o postulante afirmou que não cederá às pressões de multinacionais que querem privatizar o Pix.



Ele reforçou que o Pix é uma infraestrutura de pagamentos pública e gratuita que fez da inclusão financeira uma realidade para milhões de brasileiros.



Educação

A educação ocupa lugar de destaque nos planos de governo dos dois candidatos, embora as prioridades sejam distintas. Flávio Bolsonaro insere a educação no contexto do fortalecimento das famílias e a preparação para o mercado de trabalho, enquanto Lula considera a educação o principal instrumento de transformação e mobilidade social.



Entre as propostas de Flávio estão a reformulação do ensino técnico para aproximar escolas e empresas, a expansão das escolas cívico-militares e a transferência do ensino superior para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O senador também propõe a criação de um voucher-creche, destinado às famílias que não conseguirem vagas na rede pública.



Já as propostas de Lula incluem a construção de creches e pré-escolas, o fortalecimento da formação docente e a valorização dos professores. O presidente também defende a ampliação das matrículas em tempo integral e o aprimoramento de programas educacionais, como o Pé-de-Meia.

Economia

Os candidatos à presidência da República apresentam propostas econômicas distintas, especialmente em relação à gestão das contas públicas, à política tributária e às relações de trabalho.



Entre as propostas econômicas atribuídas a Flávio Bolsonaro estão a redução da estrutura estatal e o maior controle das despesas públicas. O senador também defende a criação de uma nova regra fiscal, com limites para os gastos vinculados à trajetória da dívida pública, além da redução de ministérios, cargos comissionados e despesas administrativas.



Na área tributária, as propostas incluem a redução de impostos e a simplificação de normas regulatórias. No mercado de trabalho, o senador propõe modalidades de contratação com custos menores para os empregadores em determinadas faixas etárias.



Para o setor produtivo, pretende estimular o agronegócio, aprimorar a logística, ampliar a capacidade de armazenamento das safras e incentivar a produção nacional de fertilizantes.



Por outro lado, o presidente Lula defende a continuidade do modelo econômico, com ampliação dos investimentos públicos e das políticas sociais. Na área fiscal, propõe manter o arcabouço fiscal, controlar o crescimento das despesas e buscar resultados fiscais melhores por meio do crescimento econômico.



Na política tributária, o presidente defende uma tributação progressiva, com maior contribuição proporcional das faixas de renda mais elevadas. Para os trabalhadores, propõe manter a valorização real do salário mínimo e defende a redução da jornada semanal para 40 horas, sem diminuição salarial.



Além disso, o líder petista pretende ampliar os investimentos em infraestrutura, reindustrialização, inovação e energias renováveis, bem como manter o programa federal Bolsa Família e expandir as políticas habitacionais e de combate à fome.

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