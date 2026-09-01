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Eleições 2026 Confira como foi a terça-feira (1º) dos candidatos a presidente Candidatos participaram de encontros com a sociedade

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta terça-feira (1º) inclui visitas a instituições e eventos, entrevistas à imprensa e encontros com representantes da sociedade.

Também estão previstas caminhadas e panfletagens pelas ruas, além de atividades voltadas a temas como educação e saúde.

Ronaldo Caiado (PSD)

O candidato Ronaldo Caiado (PSD) disse, ao visitar a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que, caso seja eleito, implantará o "Agiliza SUS", programa que visa reduzir as filas de cirurgias eletivas.

“Nossa pretensão é a ampliação da oferta de atendimento por meio de uma parceria que integre hospitais públicos, filantrópicos, Santas Casas e a rede privada. Além do mais, o atendimento não deve seguir a ordem cronológica, mas sim a gravidade de cada caso”, afirmou.

Caiado ainda propôs limitar as despesas obrigatórias em 50% do Produto Interno Bruto (PIB).

Rui Costa Pimenta (PCO)

Em Brasília, o candidato Rui Costa Pimenta participou de panfletagem em frente ao restaurante universitário da Universidade de Brasília (UnB), com militantes e apoiadores.

Ele ainda concedeu entrevista ao portal de notícias Metrópoles.

Samara Martins (UP)

A candidata Samara Martins não teve agenda pública de campanha.

Wilson Grassi (Democrata)

O candidato Wilson Grassi concedeu entrevista aos portais Poder 360 e ao Metrópoles, em Brasília.

Ele criticou a decisão do ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que suspendeu sua campanha digital.

Augusto Cury (Avante)

O candidato Augusto Cury teve agenda na cidade de Cachoeirinha (RS), onde participou de atividades no Centro das Indústrias.

Ele visitou a 49ª Expointer, em Esteio (RS) e defendeu o respeito à diversidade de ideias que, segundo o candidato, "é a beleza da democracia”.

Cury participou da inauguração da Casa Cury do Brasil, em Belo Horizonte.

Clariana Barão (DC)

A candidata Clariana Barão não teve agenda pública de campanha.

Edmilson Costa (PCB)

O candidato Edmilson Costa fez caminhada pelo centro de São Paulo.

Flávio Bolsonaro (PL)

O candidato Flávio Bolsonaro não teve agenda pública de campanha.

Hertz Dias (PSTU)

O candidato Hertz Dias fez campanha em Santa Cruz do Sul (RS), onde participou de atividades no Sindicato dos Comerciários.

Ele defendeu mais uma vez o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem corte salarial e de direitos.

"Não é normal que uma pessoa trabalhe praticamente todos os dias da semana e tenha apenas um dia para descansar, resolver problemas pessoais, conviver com a família e recuperar suas energias", declarou, ao fazer panfletagem na rua.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva não teve agenda pública de campanha.

Renan Santos (Missão)

O candidato Renan Santos participou de um ato no centro de São Paulo.

O ato ocorreu após entrevista à imprensa em que tratou da revogação da suspensão de sua campanha digital.

Romeu Zema (Novo)

O candidato Romeu Zema participou da abertura da Semana da Pátria em Joinville (SC) e visitou uma escola referência no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Ele conversou com pais de alunos e representantes da cidade sobre educação e propôs ensino com acompanhamento no país.

"O Brasil precisa é exatamente disto: uma boa educação, uma educação que tem acompanhamento, que tem valorização do resultado", disse.

Zema se encontrou ainda com empresários na Associação Empresarial de Joinville.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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