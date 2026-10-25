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eleições 2026 Confira horário de votação neste domingo (25), segundo turno das eleições Seções ficam abertas das 8h às 17h, em todo país, horário de Brasília

Neste domingo (25), 158.745.463 eleitores estão aptos a votar no segundo turno, em todo o país, para escolher o presidente da República e os governadores de cinco estados e do Distrito Federal, onde nenhum candidato conseguiu atingir o mínimo de 50% dos votos mais um no primeiro turno das Eleições Gerais.

A votação, iniciada às 8h, terminará às 17h, seguindo obrigatoriamente o horário de Brasília.

Caso haja eleitores na fila às 17h, a seção eleitoral deve distribuir senhas para garantir que todos exerçam o direito ao voto e só fechar depois que todos efetivamente votarem.

Os estados que terão segundo turno são:

Acre,

Amazonas,

Distrito Federal,

Espírito Santo,

Rio Grande do Norte, e

Tocantins

No Acre, Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) vão disputar o segundo turno. Mailza terminou a apuração em primeiro lugar, com 49,76% dos votos válidos e Rick ficou em segundo, com 32,27%.

Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) vão disputar o segundo turno da eleição para governador do Amazonas.Aziz terminou a apuração em primeiro lugar, com 40,38% dos votos válidos e Maria do Carmo ficou em segundo, com 24,72%.

No Distrito Federal, Celina Leão (PP) terminou a apuração em primeiro lugar, com 49,93% dos votos válidos e Leandro Grass (PT) ficou em segundo, com 34,48%.

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar o segundo turno no Espírito Santo. Pazolini obteve 49,65% dos votos válidos e Ferraço ficou com 34,06%.

Allyson (União) e Cadu de Lula (PT) vão disputar o segundo turno da eleição para governador do Rio Grande do Norte. Allyson ficou em primeiro lugar, com 36,83% dos votos válidos e Cadu de Lula obteve 36,21% dos votos.

No Tocantins, Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB) vão disputar o segundo turno da eleição para governador. Dorinha terminou a apuração em primeiro lugar, com 45,52% dos votos válidos e Vicentinho ficou em segundo, com 43,94%.

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