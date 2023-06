A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira, a indicação do advogado Cristiano Zanin para ocupar a vaga do ministro aposentado Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF). Caso a indicação seja aprovada pelo Senado, ele será o 11º magistrado da Corte.

A escolha dos ministros do STF é feita pelo presidente da República e segue alguns critérios pré-estabelecidos pela Constituição Federal. Eles devem ser brasileiros natos, com mais de 35 anos e menos de 75 anos. Devem também ter notável saber jurídico e reputação ilibada.

A atual composição da Corte Suprema conta com magistrados indicados por quatro presidentes, incluindo duas indicações feitas pelo ex-presidente Lula em seus mandatos anteriores.

Confira qual presidente indicou os atuais magistrados da Corte.

