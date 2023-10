A- A+

Guerra no oriente médio Conflito no Oriente Médio ''se alastrará de maneira muito perigosa'', diz Celso Amorim Assessor especial afirmou ainda que não se pode ter a 'ilusão' de que um conflito histórico será resolvido ''em um dia ou duas semanas''

O assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, Celso Amorim, defendeu, nesta terça-feira (10), o cessar fogo no conflito entre Israel e o Hamas, que já dura quatro dias. Um dos principais auxiliares do presidente Lula para assuntos internacionais, Amorim afirmou ao Globo que prolongar os ataques pode fazer com que o conflito se alastre “de maneira muito perigosa”.

O grupo terrorista palestino surpreendeu o mundo, ao atacar o sul de Israel, na manhã do último sábado, com foguetes, bombardeios e assassinatos e sequestros de civis. Dois brasileiros já morreram nos conflitos.

— A posição do Brasil está dada. Obviamente condenamos os ataques, condenamos ataques contra civis, achamos que o importante no momento é trabalhar por um cessar fogo, se não isso não terá fim, se alastrará de maneira muito perigosa. É um conflito histórico, achamos importante que haja uma solução que contemple dois estados, cada um dentro de fronteiras seguras e economicamente viável. E isso já está nas resoluções internacionais — afirmou Amorim.

Nesta segunda-feira, o embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonshine, afirmou ao Globo que espera que o país, como presidente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), lidere uma dura condenação internacional contra o Hamas.

Amorim afirmou que a posição do Brasil já está dada e defendeu que o país trabalhe intensamente pelo cessar fogo na presidência do órgão. O ex-chanceler, no entanto, pontuou que as posições distintas dos membros do Conselho torna as negociações mais complicadas.

— Acho que o Brasil tem que trabalhar intensamente no Conselho de Segurança e tenho certeza que estão fazendo isso. O presidente tem interesse e já falou que o Brasil tem que ter uma atuação intensa e tentar ao máximo. A gente sabe que não é fácil porque as posições são distintas, existe o direito de veto, que torna as coisas mais complicadas. Não é só chegar, fazer votação e resolver — afirmou ao Globo.

Discussão na ONU é complexa, afirma

Amorim lembrou que já presidiu o Conselho de Segurança da ONU e diz que as negociações são complexas.

— Tem que fazer muitas consultas, tem que trabalhar muito. No momento, acho que tem que não alastrar o conflito, não aumentar o número de mortes de civis. Isso exige contenção de todas as partes.

No domingo, o Brasil convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para tratar sobre o conflito. Apesar da grave crise, os representantes dos 15 países que integram o órgão não divulgaram uma manifestação sobre o tema, como um pedido de cessar-fogo, para que as negociações entre as partes sejam retomadas.

A posição do Brasil foi divulgada no sábado. O governo brasileiro condenou os ataques do grupo Hamas a Israel e defendeu a retomada das negociações entre as partes para um acordo de paz. Em uma nota, o Itamaraty também reforçou a necessidade de reconhecimento de dois estados, o israelense e o palestino.

O assessor especial afirmou ainda que não se pode ter a “ilusão” de que um conflito histórico será resolvido “em um dia ou duas semanas”, mas que é importante não perder de vista “o horizonte da paz”.

— (O Brasil vai) Tentar trabalhar pelo cessar (fogo). A paz definitiva vai levar mais tempo, é muito difícil, mas a gente não pode perder de vista o horizonte da paz, porque se não sempre voltamos à essa situação. Mas também não se pode ter ilusão que vai se conseguir em um dia, duas semanas, o que não se conseguiu em duas semanas. Tem que ser o cessar fogo de parte à parte, terminar com ataques à civis, deixar o trânsito das pessoas que querem deixar o local que estão. São as coisas importantes.

