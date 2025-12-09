Ter, 09 de Dezembro

IMPEDIMENTO

Confusão na Câmara com ato de deputado fecha plenário, interrompe sessão e imprensa é barrada

A TV Câmara também interrompeu a transmissão

A TV Câmara suspendeu a exibição da sessão legislativa enquanto Glauber Braga era retirado A TV Câmara suspendeu a exibição da sessão legislativa enquanto Glauber Braga era retirado  - Foto: X/Pastor Henrique Vieira/Reprodução

A Câmara dos Deputados suspendeu a sessão deliberativa que estava em curso no período da tarde desta terça-feira, 9, depois da confusão que se formou no plenário da Casa devido ao protesto do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ). Ele se sentou na cadeira do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) e disse que de lá não iria sair.

Braga protesta contra o processo do qual é alvo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Motta disse mais cedo que vai levar o caso ao plenário nos próximos dias. "Eu vou me manter aqui, firme, até o final dessa história", disse.

Diante da situação, Motta determinou à Polícia Legislativa que fechasse o acesso ao plenário, impedindo inclusive a atuação da imprensa no local. A TV Câmara também interrompeu a transmissão.
 

Ao vivo no Youtube da Câmara dos Deputados também foi suspenso.Ao vivo no Youtube da Câmara dos Deputados também foi suspenso. | Foto: Reprodução/Youtube @

Até o fechamento deste texto, a imprensa não havia sido autorizada a entrar no plenário. Não havia informações ao jornalistas da situação.
 

