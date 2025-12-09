A- A+

IMPEDIMENTO Confusão na Câmara com ato de deputado fecha plenário, interrompe sessão e imprensa é barrada A TV Câmara também interrompeu a transmissão

A Câmara dos Deputados suspendeu a sessão deliberativa que estava em curso no período da tarde desta terça-feira, 9, depois da confusão que se formou no plenário da Casa devido ao protesto do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ). Ele se sentou na cadeira do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) e disse que de lá não iria sair.

Braga protesta contra o processo do qual é alvo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Motta disse mais cedo que vai levar o caso ao plenário nos próximos dias. "Eu vou me manter aqui, firme, até o final dessa história", disse.

Quando a voz do povo é arrancada à força, é a democracia que sangra.



Ver @Glauber_Braga sendo retirado do plenário por defender transparência e enfrentar abusos revela o que muitos querem esconder: há quem prefira calar a verdade do que encarar a justiça. pic.twitter.com/42qcfj9WXq — Pastor Henrique Vieira (@pastorhenriquev) December 9, 2025

Diante da situação, Motta determinou à Polícia Legislativa que fechasse o acesso ao plenário, impedindo inclusive a atuação da imprensa no local. A TV Câmara também interrompeu a transmissão.



Ao vivo no Youtube da Câmara dos Deputados também foi suspenso. | Foto: Reprodução/Youtube @

Até o fechamento deste texto, a imprensa não havia sido autorizada a entrar no plenário. Não havia informações ao jornalistas da situação.



