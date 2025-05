A- A+

Economia Congresso acumula 20 projetos que pedem cancelamento de aumento do IOF Deputados de oposição se reúnem com Hugo Motta nesta tarde para debater o tema

A Câmara dos Deputados já acumula ao menos 19 projetos que pedem o cancelamento do aumento do IOF. No Senado, foi protocolado um projeto, do senador Rogério Marinho (PL-RN).

A elevação da taxa foi anunciada pelo Ministério da Fazenda na última quinta-feira e gerou forte reação do mercado e de parlamentares.

Deputados e senadores de oposição, e também de centro, fazem uma ofensiva para o governo derrubar o decreto, antes mesmo dele ser colocado em votação.

Segundo as medidas anunciadas pelo governo na última quinta-feira, o IOF para operações de cartão de crédito, débito e pré-pago no exterior subiu de 3,38% para 3,50%. O IOF para aquisição de moeda em espécie passou de 1,10% para 3,50%.

As propostas que pedem a sustação das novas cobranças foram protocoladas entre sexta-feira e hoje. Assinam os pedidos os deputados de partidos que ocupam ministérios no governo, mas são de oposição, como: PP, União, MDB.

Hugo Motta deve discutir o assunto em reunião hoje com a oposição, formada principalmente pelo PL, de Jair Bolsonaro. Mas o tema também será retomado com demais líderes em reunião semanal na quinta-feira.

