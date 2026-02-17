A- A+

PERU Congresso do Peru destitui presidente José Jerí O Parlamento elegerá na quarta-feira (18) um novo chefe do Legislativo

O Congresso do Peru destituiu nesta terça-feira (17) o presidente interino José Jerí por má conduta funcional e falta de idoneidade para exercer o cargo, após um julgamento político.

Jerí, o sétimo chefe de Estado peruano em 10 anos, foi removido do cargo ao qual chegou como presidente do Congresso em outubro de 2025.

“A mesa diretora declara a vacância do presidente da República”, anunciou o chefe interino do Congresso, Fernando Rospigliosi.

O Parlamento elegerá na quarta-feira um novo chefe do Legislativo, que assumirá automaticamente a presidência interina do Peru até 28 de julho.

