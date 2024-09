Congresso "perdeu timing" para fazer reforma tributária boa e clara a todos, diz Ratinho Júnior

A- A+

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), disse que o Congresso Nacional "perdeu o timing" na apreciação da reforma tributária. As declarações ocorreram durante o painel "Brasil 2025/26: As oportunidades nos Estados", em conferência do Banco Safra, em São Paulo, nesta terça-feira, 24.

"Já estive mais motivado com a reforma tributária", declarou. "A simplificação é um bom avanço, mas nunca me enganei com esse discurso de que ia diminuir tributo no Brasil, porque não tem como diminuir tributo se você não sabe o tamanho da máquina."

Ratinho continuou: "Quando aprovou na Câmara e foi para o Senado, ela foi muito melhor do que quando foi aprovada no Senado, já voltou muito ruim para a Câmara".

Na ocasião, o governador criticou o que chamou de "ilhas de prosperidade", ao se referir a dispositivos que estabelecem regimes de tributação específicos para alguns setores.

"Meia dúzia vai pagar um tributo alto, que acaba criando uma complexidade", disse ele. "Talvez o Congresso perdeu o timing de se aprofundar e de fazer, de fato, uma reforma tributária que fosse boa e clara para todo mundo. Já estive mais animado."

