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Magno Martins Congresso reage ao fim das bets e discute medida do governo; confira Parlamentares têm o poder de discutir, modificar, aprovar ou rejeitar a Medida Provisória (MP)

A proibição de jogos de bets provocou uma reação dura dos que monopolizam a jogatina e divide o Congresso, que tem o poder de discutir, modificar, aprovar ou rejeitar a Medida Provisória (MP) baixada, assinada e enviada ao Congresso pelo presidente Lula.

Líder do PSB na Câmara, o deputado Jonas Donizette (PSB-SP) admitiu que a força dos representantes do setor no Congresso deve influenciar em alterações, mas prevê que a MP pode ser mantida: “Lula já mandou de modo duro. Se houver ajuste, que não se desvirtue a questão”, afirmou.

A favor da regulamentação, o deputado João Carlos Bacelar Batista (PV-BA) crê que as visões podem mudar quando vierem à tona efeitos práticos do veto. Ele é autor de emendas para baixar a tributação de casas de apostas e foi um dos líderes da Frente Parlamentar Mista pela aprovação do marco regulatório dos jogos:

“Foi uma medida errada, está provada a ineficiência da proibição. Jogo acompanha o ser humano desde que começou a viver em sociedade”, afirmou. Em paralelo aos desdobramentos jurídicos e políticos da medida, o governo Lula planeja chamar os clubes de futebol para uma reunião essa semana com o objetivo de discutir uma possibilidade de ajuda financeira aos times, impactados pela proibição às bets.

Durante ato em São Paulo, sábado passado, o presidente Lula voltou a defender sua decisão. “Sei que aqui no meio tem gente endividada com bets, porque virou uma desgraça na vida das pessoas pobres”, disse.

E acrescentou: “Quem quiser ganhar dinheiro, que arrume um jeito honesto de ganhar, mas não endividando o povo pobre, vendendo mentira, porque é uma doença. Ninguém fica rico apostando em jogo, quem fica rico é o dono da bet”.

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