A- A+

Brasília Congresso recebe parlamentares do Brics para debater IA, clima e governança global Encontro marca mais um passo no fortalecimento do bloco, que reúne as principais economias emergentes do planeta

O Congresso Nacional sedia, a partir de hoje, o 11º Fórum Parlamentar do Brics, reunindo cerca de 150 deputados e senadores de 15 países, em Brasília. O encontro marca mais um passo no fortalecimento do bloco, que reúne as principais economias emergentes do planeta, e reforça o papel do Legislativo brasileiro na articulação internacional. A presidência do Brics será exercida pelo Brasil em 2025.

A programação oficial se estende até quinta-feira (5) e inclui debates sobre regulação da inteligência artificial (IA), mudanças climáticas, saúde global, desenvolvimento sustentável, reforma da governança internacional e a participação das mulheres nos processos legislativos.

Na abertura dos trabalhos, hoje, haverá reunião de mulheres parlamentares e encontro dos presidentes das Comissões de Relações Exteriores dos países-membros. A solenidade oficial de abertura acontece amanhã, com a chegada das delegações internacionais.

O fórum ocorre em um momento estratégico, após a ampliação do bloco, agora com 11 membros permanentes, e a criação da categoria de países parceiros, que passa a incluir nações como Cuba, Bolívia, Cazaquistão e Nigéria. Desde sua criação, em 2011, por iniciativa do Brasil, o Fórum Parlamentar do Brics atua no alinhamento de propostas legislativas e na defesa de reformas em instituições como o Conselho de Segurança da ONU, a OMC e o FMI, visando maior representatividade para os países do Sul Global.

Veja também