Congresso terá Frente Parlamentar pela Paz Mundial
Resolução está no Diário Oficial desta segunda-feira (23)
Resolução do Senado publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (23) cria a Frente Parlamentar pela Paz Mundial no âmbito do Congresso Nacional.
A frente será formada pelos senadores, e é permitida a participação de ex-parlamentares como membros honorários.
De acordo com a Resolução 45/2025, a frente terá regimento próprio e se reunirá nas dependências do Senado Federal.
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São objetivos do grupo:
fortalecer a atuação do Congresso Nacional em defesa da paz mundial;
promover o debate e o apoio à tramitação de ações parlamentares voltadas à promoção da paz no Brasil e no mundo;
Apoiar iniciativas voltadas à solução pacífica dos conflitos e à convivência harmônica entre os povos;
O texto foi apresentado pelo senador Flávio Arns (PSB-PR) e recebeu parecer favorável do senador Paulo Paim (PT-RS).