A- A+

EQUADOR Conheça Jan Topic "Rambo", candidato que ganhou destaque na corrida presidencial no Equador Especialistas avaliaram que ele teve um dos melhores desempenhos no último debate

Um jovem economista milionário com formação militar começa a ganhar destaque na corrida presidencial no Equador, ainda mais tensa após o assassinato do jornalista e candidato Fernando Villavicencio, executado após deixar um comício em Quito.



Com a promessa de reprimir o crime organizado e a “delinquência” que assolam o país, Jan Topic começa a ganhar força na disputa, mas também por seu modo de falar e por seu estilo, até já sendo apelidado de “Rambo equatoriano”.

Aos 40 anos, ele surpreendeu nos últimos meses, depois de se apresentar como especialista em segurança, “franco-atirador” e paraquedista, cujos méritos, segundo ele próprio, são ter sido soldado do Exército francês e ter participado em operações militares na Síria, na Ucrânia e na Costa do Marfim.

Ainda sem resolução para o assassinato de Villavicencio, pelo qual seis colombianos estão detidos, o evento gerou um terremoto político no Equador, dando voz aos candidatos que prometem acabar com a violência pela força do Estado, especialmente Topic, segundo analistas.

A lei local, no entanto, proíbe a publicação de pesquisas antes das eleições. Antes de sua morte, Villavicencio ocupava o segundo lugar em intenções de voto, segundo a empresa Cedatos, em uma das muitas pesquisas de opinião do país.



"O problema da insegurança e do crime organizado que o Equador está enfrentando já era a principal preocupação da maioria da população equatoriana, segundo pesquisas", disse Paolo Moncagatta, reitor de Ciências Sociais da Universidade San Francisco de Quito.

Nesse sentido, “obviamente quando o candidato que teve um discurso mais direto contra (o crime) for assassinado, isso vai fortalecer os candidatos que têm um discurso mais armado”, afirma Moncagatta.

O ex-vice-presidente Otto Sonnenholzner (2018-2020) foi um desses que se aproveitou do episódio, mas especialmente Topic, um empresário de sucesso que quer chegar ao poder para acabar com criminosos e gangues.

Candidato da chamada Aliança por um País sem Medo, "Rambo" propõe a construção de mais presídios ao estilo do governante salvadorenho Nayib Bukele. Após um debate televisionado no domingo, o único oficial da campanha, especialistas e a mídia local classificaram Topic como um dos vencedores.

“Ele foi o grande beneficiado”, diz o cientista político Santiago Basabe, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), de Quito.

Segundo a pesquisadora Saudia Levoyer, falar de segurança no país é mexer com as fibras dos equatorianos. “As pessoas estão cansadas de tanta violência (...) é a questão dos sequestros, assassinatos, que são crimes que não eram comuns no Equador.”

Sua incursão eleitoral ocorreu em meio a uma escalada de violência no país, principalmente na cidade onde nasceu, Guayaquil. Os cidadãos vivem com medo do aumento de assassinatos, ataques armados, assaltos, roubos, extorsões e sequestros, ante as respostas até então ineficazes das instituições estatais e governamentais.

Veja também

Judiciário Pressão por mulher no STF expõe falta de representação feminina na cúpula do Judiciário