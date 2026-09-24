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Brasil Conheça os candidatos ao governo do Amapá nas eleições deste ano Cinco candidatos concorrem ao cargo

Cinco candidatos concorrem ao governo do Amapá nas eleições de 2026. No estado, 577.534 eleitores estão aptos a votar.

Desse total, 51% são mulheres e 49%, homens. Entre os eleitores que declararam cor/raça, 72,15% são pessoas pardas; 13,91%, brancas; 11,53%, pretas; 1,93%,indígenas; e 0,47%, amarelas.

O primeiro turno das eleições ocorre no dia 4 de outubro. Em eventual segundo turno, os eleitores voltam às urnas em 25 de outubro.

Serão escolhidos os chefes do Poder Executivo - presidente da República e governadores - e seu vices, além dos representantes para compor o Legislativo, tanto no âmbito federal como no estadual e distrital - senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.

Conheça os candidatos ao governo do Acre, em ordem alfabética de acordo com o nome que aparece na urna eletrônica:

Carlos Cley - Carlos Cley Ramos Paiva (PSTU)

Clécio - Clécio Luís Vilhena Vieira (Juntos por Todo o Amapá)

Delegado Marcos - Marcos José Reategui de Souza (DC)

Dr. Furlan - Antonio Paulo de Oliveira Furlan (Trabalhar para Transformar o Amapá)

Jairo Palheta - Jairo Palheta da Silva Marques (PCO)

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