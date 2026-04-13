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Imposto de Renda Conheça os erros que levam direto à malha fina e saiba como evitá-los Erros simples, como inconsistências nos dados, omissão de rendimentos, especialmente de trabalhos extras ou aluguéis, estão entre os motivos que levam à retenção da declaração

Passado quase um mês do início do período de entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, dúvidas sobre o preenchimento ainda são comuns entre os contribuintes. Um dos principais receios em meio a esse cenário é cair na malha fina, o mecanismo de verificação da Receita Federal que identifica divergências entre as informações declaradas e os dados enviados por outras fontes, como empresas, bancos, planos de saúde e instituições financeiras. Isso pode atrasar a restituição e exigir comprovações adicionais.

Segundo dados da Fisco, mais de 9,1 milhões de declarações já foram entregues neste ano, das quais 881,6 mil estão retidas na malha fina. O número corresponde a aproximadamente 11% do total. O índice, apesar de relevante, não apresenta grande diferença em relação ao mesmo período do ano passado, quando a taxa de retenção ficou em 8%.

Erros simples, como inconsistências nos dados, omissão de rendimentos, especialmente de trabalhos extras, aluguéis ou dependentes e falhas no preenchimento de informações financeiras estão entre os principais motivos que levam à retenção da declaração. É com receio de cometer um desses equívocos que o vendedor Daniel Florêncio, de 43 anos, busca, todos os anos, o apoio de um contador para realizar a declaração do Imposto de Renda. Para ele, essa é a melhor forma de não cair na malha fina.

“Nunca me arrisquei a fazer sozinho. Apesar de muita gente dizer que é simples e fácil, sempre dá aquele friozinho na barriga, e você acaba preferindo não arriscar. O meu cuidado é ter um profissional adequado e especializado, que não me traga problema.” afirmou o vendedor.

Daniel também relatou uma experiência negativa com a Receita Federal após ser vítima de um golpe, que acabou gerando uma série de complicações fiscais. Segundo ele, o episódio foi determinante para mudar a forma de lidar com a declaração do Imposto de Renda.

“Passei dois anos em uma luta grande com a Receita até conseguir resolver a situação. Como diz o ditado, gato escaldado tem medo de água fria. Depois do golpe, só faço minha declaração com um profissional da área”, completou.

Daniel Florêncio recorre sempre a um contador para não correr o risco de cair na malha fiscal/Foto: Clara Oliveira/Folha de Pernambuco

Organização

O contador Charles Gularte, da empresa de contabilidade on-line Contabilizei, explica que evitar a malha fina exige organização prévia e atenção redobrada no preenchimento da declaração, além do uso adequado das ferramentas disponibilizadas pela Receita Federal.

Ainda de acordo com ele, esse cuidado não se resume apenas ao momento do envio, mas envolve uma preparação ao longo de todo o processo. Na prática, a estratégia se baseia em três pilares essenciais: a preparação da documentação, a conferência minuciosa das informações e o uso consciente da declaração pré-preenchida.

O primeiro passo, de acordo com o especialista, é organizar previamente toda a documentação necessária. Esse cuidado inicial reduz as chances de erros e facilita a conferência das informações ao longo do processo.

“É essencial reunir com antecedência a documentação de rendimentos e das despesas de 2025, como os documentos pessoais, os informes de rendimentos, as informações dos dependentes, principalmente comprovantes de renda, além de extratos e recibos de pagamentos, entre outros dados. Recomenda-se que o contribuinte guarde esses comprovantes por pelo menos cinco anos.”

Além da organização dos documentos, Gularte destaca a importância de utilizar ferramentas digitais que auxiliam na conferência das informações prestadas.

“Os contribuintes que têm conta Gov.br nível prata ou ouro podem acessar informações importantes sobre os rendimentos obtidos de pessoas jurídicas por meio do Portal Meu Imposto de Renda, na opção ‘Declarações e Demonstrativos’ e, depois, ‘Consulta de Rendimentos informados por fontes pagadoras’. O contribuinte deve coletar essas informações também para seus dependentes, a fim de conferir os dados informados à Receita.”

Facilidade

O contador reforça que, embora a declaração pré-preenchida facilite o processo, não elimina a necessidade de revisão cuidadosa por parte do contribuinte.

“Ao optar pela declaração pré-preenchida, o contribuinte poderá utilizar as informações da base de dados da Receita Federal, como bens imóveis adquiridos no ano ou já declarados anteriormente, saldos bancários, rendimentos de aluguel, salário, aposentadoria ou pensão, além de outras informações prestadas por terceiros. Ainda assim, cabe ao contribuinte conferir todas as fichas, incluir informações que faltarem e corrigir eventuais inconsistências”, alertou.

Charles Gularte: declaração pré-preenchida não elimina revisão cuidadosa/Foto: Divulgação

Além de evitar erros no preenchimento, o contribuinte pode adotar estratégias legais para reduzir o valor do imposto a pagar ou aumentar a restituição. Para isso, é fundamental conhecer quais despesas podem ser deduzidas da base de cálculo.

Entre as deduções mais comuns estão os gastos com dependentes, que garantem desconto fixo por pessoa incluída na declaração, além de despesas com educação formal, como ensino infantil, fundamental, médio e superior, dentro do limite estabelecido pela Receita Federal.

Na área da saúde, os gastos podem ser abatidos integralmente, desde que devidamente comprovados. Consultas médicas, exames, internações, planos de saúde e atendimentos odontológicos estão na lista das despesas que podem ser incluídas.

Dedução

Também é possível deduzir contribuições à Previdência Social e valores aplicados em planos de previdência privada do tipo PGBL, respeitando o limite de até 12% da renda bruta anual tributável.

Charles Gularte alerta que todas as despesas precisam ser comprovadas com documentos válidos. A inclusão de informações incorretas ou sem comprovação pode, inclusive, levar o contribuinte à malha fina. O cruzamento de informações é realizado de forma automatizada e cada vez mais rigorosa, acompanhando o avanço dos sistemas digitais do Fisco.

Na prática, qualquer inconsistência nos dados, mesmo que por erro de digitação, pode levar à retenção da declaração. Isso ocorre porque a Receita Federal dispõe de uma ampla base de dados, que inclui movimentações financeiras, registros de bens, despesas médicas e rendimentos informados por empregadores e prestadores de serviço.

Consequências

Cair na malha fina não significa, necessariamente, que houve fraude fiscal, por isso a Receita oferece a oportunidade de o contribuinte ratificar a declaração, permitindo a correção com ajustes ou complemento das informações prestadas.

Quando a regularização é feita de forma espontânea, antes de qualquer notificação formal, não há aplicação de multa. Já em situações mais graves, especialmente quando há omissão de rendimentos, as penalidades podem chegar a 75% do imposto devido, podendo ser ampliadas em casos de fraude.

A recomendação é acompanhar o status da declaração pelo portal e-CAC, no qual é possível verificar pendências e identificar o motivo da retenção. A correção rápida das inconsistências é essencial para evitar desdobramentos e garantir a liberação do processamento.

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