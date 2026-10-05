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Eleições 2026 Conheça os governadores eleitos e os senadores mais votados Mais de 125 milhões de eleitores foram às urnas no domingo (4)

Pouco mais de 125,2 milhões de eleitores foram às urnas nesse domingo (4) escolher candidatos aos cargos de deputado estadual, deputado federal, dois senadores, governador e presidente da República. Para consultar todos os dados referentes ao resultado do primeiro turno, acesse a Agência Brasil.

Confira a relação completa de eleitos para os governos estaduais, Senado e a lista dos três deputados federais mais votados em cada unidade da Federação:

Acre

Candidatos ao governo: Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) disputam o segundo turno.

Senadores eleitos: Marcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos).

Deputados federais mais votados: Socorro Neri (PP), Dr. Fábio Rueda (União Brasil) e Coronel Ulysses (União Brasil).

Alagoas

Governador eleito: JHC (PSDB).

Senadores eleitos: Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB).

Deputados federais mais votados: Alvinho Lira (PP), Delegado Fabio Costa (PP) e Luciano Amaral (PSD).

Amapá

Governador eleito: Dr. Furlan (PSD).

Senadores eleitos: Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD).

Deputados federais mais votados: Felipe Show (União Brasil), Josenildo (PDT) e Aline Gurgel (União Brasil).

Amazonas

Candidatos ao governo: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) disputam o segundo turno.

Senadores eleitos: Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB).

Deputados federais mais votados: Sargento Salazar (PL), Sidney Leite (PSD) e Adail Filho (MDB).

Bahia

Governador eleito: Jerônimo Rodrigues (PT).

Senadores eleitos: Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT).

Deputados federais mais votados: Pastor Sargento Isidório (Avante), Antonio Brito (PSD) e Neto Carletto (Avante).

Ceará

Governador eleito: Elmano de Freitas (PT).

Senadores eleitos: Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede).

Deputados federais mais votados: André Fernandes (PL), Tainah Marinho (PSB) e Yury do Paredão (MDB).

Distrito Federal

Candidatos ao governo: Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) disputam o segundo turno.

Senadoras eleitas: Michele Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL).

Deputados distritais mais votados: Fábio Felix (PSOL), Rafael Prudente (MDB) e Alberto Fraga (PL).

Espírito Santo

Candidatos a governo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) disputam o segundo turno.

Senadores eleitos: Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos).

Deputados federais mais votados: Lucas Polese (PL), Jack Rocha (PT) e Dr. Bruno Resende (União Brasil).

Goiás

Governador eleito: Daniel Vilela (MDB).

Senadores eleitos: Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União Brasil).

Deputados federais mais votados: Bruno Peixoto (União Brasil), Delegada Adriana Accorsi (PT) e Fred Rodrigues (PL).

Maranhão

Governador eleito: Eduardo Braide (PSD).

Senadores eleitos: André Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo).

Deputados federais mais votados: Pedro Lucas Fernandes (União Brasil), Iracema Vale (MDB) e Vinicius Ferro (MDB).

Mato Grosso

Governador eleito: Otaviano Pivetta (Republicanos).

Senadores eleitos: Mauro Mendes (União Brasil) e Zé Medeiros (PL).

Deputados federais mais votados: Coronel Fernanda (PL), Professora Rosa Neide (PT) e Fábio Garcia (União Brasil).

Mato Grosso do Sul

Governador eleito: Eduardo Riedel (PP).

Senadores eleitos: Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL).

Deputados federais mais votados: Camila Jara (PT), Marcos Pollon (PL) e Rose Modesto (União Brasil).

Minas Gerais

Governador eleito: Cleitinho Azevedo (Republicanos).

Senadores eleitos: Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT).

Deputados federais mais votados: Nikolas Ferreira (PL), Ana Elisa (PT) e Duda Salabert (PSOL).

Pará

Governador eleito: Dr. Daniel (Podemos).

Senadores eleitos: Helder Barbalho (MDB) e Chicão (União Brasil).

Deputados federais mais votados: Delegado Caveira (PL), Jader Filho (MDB) e Dra. Alessandra Haber (Podemos).

Paraíba

Governador eleito: Lucas Ribeiro (PP).

Senadores eleitos: João Azevêdo (PSB) e Veneziano (MDB).

Deputados federais mais votados: Cabo Gilberto (PL), Aguinaldo Ribeiro (PP) e Ricardo Coutinho (PT).

Paraná

Governador eleito: Sergio Moro (PL).

Senadores eleitos: Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo).

Deputados federais mais votados: Jeffrey Chiquini (Novo), Guilherme Kilter (Novo) e Sargento Fahur (PL).

Pernambuco

Governadora eleita: Raquel Lyra (PSD).

Senadores eleitos: Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT).

Deputados federais mais votados: Pedro Campos (PSB), Jones Manoel (PSOL) e Anderson Ferreira (PL).

Piauí

Governador eleito: Rafael Fonteles (PT).

Senadores eleitos: Marcelo Castro (MDB) e Júlio César O Julim do Lula (PSD).

Deputados federais mais votados: Georgiano (PSD), Delegado Charles (PV) e Castro Neto (MDB).

Rio de Janeiro

Candidatos ao governo: Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) disputam o segundo turno.

Senadores eleitos: Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL).

Deputados federais mais votados: Dr. Luizinho (PP), Rick Azevedo (PSOL) e Lindbergh (PT).

Rio Grande do Norte

Candidatos ao governo: Allyson (União Brasil) e Cadu de Lula (PT) disputam o segundo turno.

Senadores eleitos: Styvenson Valentim (Podemos) e Samanda de Lula (PT).

Deputados federais mais votados: Natália Bonavides (PT), Nina (PL) e Benes Leocádio (União Brasil).

Rio Grande do Sul

Governador eleito: Luciano Zucco (PL).

Senadores eleitos: Ubiratan Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo).

Deputados federais mais votados: Maurício Marcon (PL), Fernanda Melchionna (PSOL) e Giovani Cherini (PL).

Rondônia

Governador eleito: Marcos Rogério (PL).

Senadores eleitos: Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL).

Deputados federais mais votados: Lucio Mosquini (PL), Coronel Chrisóstomo (PL) e Thiago Flores (União Brasil).

Roraima

Governador eleito: Arthur Henrique (PL).

Senadores eleitos: Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB).

Deputados federais mais votados: Marcos Jorge (Republicanos), Ítalo Otávio (Republicanos) e Rodrigo Mesquita (Podemos).

Santa Catarina

Governador eleito: Jorginho Mello (PL).

Senadores eleitos: Carol De Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL).

Deputados federais mais votados: Julia Zanatta (PL), Ana Paula Lima (PT) e Professor Pedro Uczai (PT).

São Paulo

Governador eleito: Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Senadores eleitos: Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).

Deputados federais mais votados: Lucas Pavanato (PL), Erika Hilton (PSOL) e Sâmia Bomfim (PSOL).

Sergipe

Governador eleito: Fábio Mitidieri (PSD).

Senadores eleitos: Rogério Carvalho (PT) e Delegado Alessandro (MDB).

Deputados federais mais votados: Yandra Moura (União Brasil), Claudio Mitidieri (PSB) e João Daniel (PT).

Tocantins

Governador: Professora Dorinha (União Brasil) e Vicentinho Júnior (PSDB) disputam o segundo turno.

Senadores eleitos: Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB).

Deputados federais mais votados: Professora Janad Valcari (PP), Jair Farias (União Brasil) e Lucas Campelo (Republicanos).

A lista mostra os três candidatos mais votados individualmente para deputado federal em cada estado e no Distrito Federal. No entanto, para este cargo, o sistema é o chamado proporcional, no qual, não necessariamente, os mais votados são os eleitos.

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