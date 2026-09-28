Conheça os sete candidatos ao governo do Rio Grande do Sul
Estado tem 8,5 milhões de pessoas aptas a votar este ano
Sete candidatos concorrem ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições deste ano. Um total de 8.526.233 eleitores estão aptos a votar, dos quais 53% são mulheres e 47% homens.
Entre os 16,09% dos eleitores que declaram cor/raça, 17,1% são pardos, 74,37% são brancos e 7,79% são pretos.
O primeiro turno acontece no dia 4 de outubro, quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.
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O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.
Conheça os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.
Cesar Pontes - Cesar Augusto Pontes Ferreira (PCO)
Gabriel Souza - Gabriel Vieira de Souza (MDB)
Juliana Brizola (PDT)
Marcelo Maranata - Marcelo Maranata Soares Reinaldo (PSDB)
Priscila Voigt - Priscila Voigt Severiano (UP)
Rejane de Oliveira - Rejane Silva de Oliveira (PSTU)
Zucco - Luciano Lorenzini Zucco (PL)