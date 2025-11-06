Conheça os votos em projeto que pode dificultar aborto legal em crianças vítimas de estupro
Por 317 votos a 111, deputados decidiram anular norma que previa orientação sobre aborto legal a crianças e adolescentes vítimas de estupro; proposta segue agora para o Senado
Por 317 votos a favor e 111 contra, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 5, a suspensão da resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) de 2024, que trata do atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e a garantia de seus direitos. O projeto segue para o Senado.
A resolução determinava que a criança deve ter garantido o seu direito de acesso a informação sobre a possibilidade de aborto caso a gestação seja resultado de episódio de violência sexual, e permite também que o aborto seja feito sem a necessidade de lavrar boletim de ocorrência ou supervisão judicial relatando o caso.
Além disso, outro trecho da resolução estabelece como conduta discriminatória se um profissional recusar a prática do aborto apenas com a justificativa de não acreditar na palavra da vítima de que ocorreu a violência sexual.
O projeto para suspender o ato normativo foi apresentado pela deputada Chris Tonietto (PL-RJ) e recebeu amplo apoio da bancada cristã. A parlamentar alega que o ato normativo do Conanda fala do direito ao aborto - algo que, para ela, não constitui direito Por isso, diz a deputada, "não há que se falar em aborto legal"
Os parlamentares da bancada cristã são contrários ao trecho que menciona a conduta discriminatória e alegam que hospitais católicos seriam obrigados a realizar a interrupção da gestação, ainda que sejam contra o aborto. Já deputados de esquerda, como Maria do Rosário (PT-RS), criticaram o projeto. "É uma proposta cruel contra crianças", diz. "A proposta é cruel para com meninas que sofreram estupro."
Em nota, o Ministério das Mulheres manifestou "preocupação" com a tramitação do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) e afirma que a anulação da orientação "cria um vácuo que dificulta o acesso dessas vítimas ao atendimento e representa um retrocesso em sua proteção".
"A necessidade dessas diretrizes é uma resposta a um cenário alarmante. Entre 2013 e 2023, o Brasil registrou mais de 232 mil nascimentos de mães com até 14 anos, idade inferior à do consentimento, ou seja, são gestações infantis decorrente de estupro de vulnerável", informou a pasta.
"Embora a lei garanta o aborto legal em casos de estupro, milhares de meninas são forçadas à maternidade anualmente. Em 2023, apenas 154 meninas em todo o país conseguiram acessar esse direito", acrescentou.
Veja como votou cada deputado
Avante
- André Janones (MG) - Sim
- Bruno Farias (MG) - Sim
- Delegada Ione (MG) - Sim
- Greyce Elias (MG) - Sim
- Neto Carletto (BA) - Não
- Pastor Sargento Isidório (BA) - Sim
- Waldemar Oliveira (PE) - Não
Cidadania
- Any Ortiz (RS) - Sim
MDB
- Acácio Favacho (AP) - Sim
- Alceu Moreira (RS) - Sim
- Alexandre Guimarães (TO) - Sim
- Antônio Doido (PA) - Sim
- Baleia Rossi (SP) - Sim
- Célio Silveira (GO) - Sim
- Cleber Verde (MA) - Sim
- Cobalchini (SC) - Sim
- Delegado Palumbo (SP) - Sim
- Dra. Alessandra Haber (PA) - Sim
- Duda Ramos (RR) - Sim
- Elcione Barbalho (PA) - Não
- Fábio Teruel (SP) - Sim
- Gutemberg Reis (RJ) - Sim
- Helena Lima (RR) - Sim
- Hercílio Coelho Diniz (MG) - Sim
- Hildo Rocha (MA) - Sim
- Iza Arruda (PE) - Sim
- João Cury (SP) - Sim
- Juarez Costa (MT) - Sim
- Keniston Braga (PA) - Sim
- Lucio Mosquini (RO) - Sim
- Luiz Fernando Vampiro (SC) - Sim
- Márcio Biolchi (RS) - Sim
- Marussa Boldrin (GO) - Sim
- Newton Cardoso Jr (MG) - Sim
- Olival Marques (PA) - Sim
- Pezenti (SC) - Sim
- Rafael Brito (AL) - Sim
- Rafael Prudente (DF) - Sim
- Sergio Souza (PR) - Sim
- Simone Marquetto (SP) - Sim
- Yury do Paredão (CE) - Sim
Novo
- Adriana Ventura (SP) - Sim
- Gilson Marques (SC) - Sim
- Luiz Lima (RJ) - Sim
- Marcel van Hattem (RS) - Sim
PCdoB
- Alice Portugal (BA) - Não
- Daiana Santos (RS) - Não
- Daniel Almeida (BA) - Não
- Enfermeira Rejane (RJ) - Não
- Jandira Feghali (RJ) - Não
- Márcio Jerry (MA) - Não
- Orlando Silva (SP) - Não
- Professora Marcivania (AP) - Não
- Renildo Calheiros (PE) - Não
PDT
- Afonso Motta (RS) - Sim
- Dorinaldo Malafaia (AP) - Não
- Duda Salabert (MG) - Não
- Félix Mendonça Júnior (BA) - Não
- Márcio Honaiser (MA) - Sim
- Max Lemos (RJ) - Sim
- Robério Monteiro (CE) - Sim
PL
- Adilson Barroso (SP) - Sim
- Alberto Fraga (DF) - Sim
- Altineu Côrtes (RJ) - Art. 17
- André Fernandes (CE) - Sim
- André Ferreira (PE) - Sim
- Bia Kicis (DF) - Sim
- Bibo Nunes (RS) - Sim
- Cabo Gilberto Silva (PB) - Sim
- Capitão Alberto Neto (AM) - Sim
- Capitão Alden (BA) - Sim
- Carlos Jordy (RJ) - Sim
- Caroline de Toni (SC) - Sim
- Chris Tonietto (RJ) - Sim
- Coronel Chrisóstomo (RO) - Sim
- Coronel Meira (PE) - Sim
- Daniel Agrobom (GO) - Sim
- Daniel Freitas (SC) - Sim
- Delegado Caveira (PA) - Sim
- Delegado Éder Mauro (PA) - Sim
- Delegado Paulo Bilynskyj (SP) - Sim
- Delegado Ramagem (RJ) - Sim
- Domingos Sávio (MG) - Sim
- Dr. Jaziel (CE) - Sim
- Eli Borges (TO) - Sim
- Emidinho Madeira (MG) - Sim
- Eros Biondini (MG) - Sim
- Fernando Rodolfo (PE) - Sim
- Filipe Barros (PR) - Sim
- Filipe Martins (TO) - Sim
- General Girão (RN) - Sim
- General Pazuello (RJ) - Sim
- Gilvan da Federal (ES) - Sim
- Giovani Cherini (RS) - Sim
- Gustavo Gayer (GO) - Sim
- Helio Lopes (RJ) - Sim
- Icaro de Valmir (SE) - Sim
- Jefferson Campos (SP) - Sim
- Joaquim Passarinho (PA) - Sim
- José Medeiros (MT) - Sim
- Julia Zanatta (SC) - Sim
- Junio Amaral (MG) - Sim
- Lincoln Portela (MG) - Sim
- Luiz Carlos Motta (SP) - Sim
- Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP) - Sim
- Marcelo Álvaro Antônio (MG) - Sim
- Marcelo Moraes (RS) - Sim
- Marcio Alvino (SP) - Sim
- Marcos Pollon (MS) - Sim
- Mario Frias (SP) - Sim
- Matheus Noronha (CE) - Sim
- Mauricio do Vôlei (MG) - Sim
- Miguel Lombardi (SP) - Sim
- Nikolas Ferreira (MG) - Sim
- Osmar Terra (RS) - Sim
- Pastor Eurico (PE) - Sim
- Pastor Gil (MA) - Sim
- Paulo Freire Costa (SP) - Sim
- Pr. Marco Feliciano (SP) - Sim
- Professor Alcides (GO) - Sim
- Ricardo Guidi (SC) - Sim
- Roberta Roma (BA) - Sim
- Roberto Monteiro Pai (RJ) - Sim
- Rodolfo Nogueira (MS) - Sim
- Rodrigo da Zaeli (MT) - Sim
- Rosana Valle (SP) - Sim
- Rosângela Reis (MG) - Sim
- Sanderson (RS) - Sim
- Sargento Gonçalves (RN) - Sim
- Soraya Santos (RJ) - Sim
- Sóstenes Cavalcante (RJ) - Sim
- Vinicius Gurgel (AP) - Sim
- Wellington Roberto (PB) - Sim
- Zé Trovão (SC) - Sim
- Zé Vitor (MG) - Sim
- Zucco (RS) - Sim
Podemos
- Bruno Ganem (SP) - Sim
- Dr. Victor Linhalis (ES) - Sim
- Fábio Macedo (MA) - Sim
- Gilson Daniel (ES) - Sim
- Luiz Carlos Hauly (PR) - Sim
- Mauricio Marcon (RS) - Sim
- Nely Aquino (MG) - Sim
- Rafael Fera (RO) - Sim
- Raimundo Costa (BA) - Sim
- Renata Abreu (SP) - Sim
- Rodrigo Gambale (SP) - Sim
- Romero Rodrigues (PB) - Sim
- Samuel Santos (GO) - Sim
- Sargento Portugal (RJ) - Sim
- Tiago Dimas (TO) - Sim
- PP (Progressistas)
- Afonso Hamm (RS) - Sim
- Aguinaldo Ribeiro (PB) - Sim
- AJ Albuquerque (CE) - Abstenção
- Allan Garcês (MA) - Sim
- Ana Paula Leão (MG) - Sim
- André Abdon (AP) - Sim
- Átila Lira (PI) - Sim
- Bebeto (RJ) - Sim
- Clarissa Tércio (PE) - Sim
- Claudio Cajado (BA) - Sim
- Covatti Filho (RS) - Sim
- Da Vitoria (ES) - Sim
- Daniel Barbosa (AL) - Não
- Delegado Bruno Lima (SP) - Sim
- Delegado da Cunha (SP) - Sim
- Delegado Fabio Costa (AL) - Sim
- Dilceu Sperafico (PR) - Sim
- Dimas Fabiano (MG) - Sim
- Dr. Luiz Ovando (MS) - Sim
- Eduardo da Fonte (PE) - Sim
- Elmano Férrer (PI) - Sim
- Evair Vieira de Melo (ES) - Sim
- Fausto Pinato (SP) - Sim
- João Leão (BA) - Sim
- Julio Lopes (RJ) - Sim
- Luiz Antônio Corrêa (RJ) - Sim
- Mário Negromonte Jr. (BA) - Sim
- Marx Beltrão (AL) - Sim
- Mersinho Lucena (PB) - Sim
- Pedro Westphalen (RS) - Sim
- Pinheirinho (MG) - Sim
- Ricardo Barros (PR) - Sim
- Robinson Faria (RN) - Sim
- Silvia Cristina (RO) - Sim
- Thiago de Joaldo (SE) - Sim
- Tião Medeiros (PR) - Sim
- Toninho Wandscheer (PR) - Sim
- Vicentinho Júnior (TO) - Sim
- Zé Adriano (AC) - Sim
- Zezinho Barbary (AC) - Sim
PRD
- Dr. Frederico (MG) - Sim
- Fabiano Cazeca (MG) - Sim
- Magda Mofatto (GO) - Sim
PSB
- Bandeira de Mello (RJ) - Não
- Eriberto Medeiros (PE) - Não
- Felipe Carreras (PE) - Não
- Gervásio Maia (PB) - Não
- Guilherme Uchoa (PE) - Sim
- Heitor Schuch (RS) - Sim
- Jonas Donizette (SP) - Sim
- Lídice da Mata (BA) - Não
- Lucas Ramos (PE) - Sim
- Paulo Folletto (ES) - Não
- Pedro Campos (PE) - Não
- Rodrigo Rollemberg (DF) - Não
- Tabata Amaral (SP) - Não
PSD
- Antonio Brito (BA) - Sim
- Átila Lins (AM) - Sim
- Caio Vianna (RJ) - Sim
- Carlos Sampaio (SP) - Sim
- Castro Neto (PI) - Sim
- Cezinha de Madureira (SP) - Sim
- Charles Fernandes (BA) - Sim
- Danrlei de Deus Hinterholz (RS) - Sim
- Delegada Katarina (SE) - Sim
- Diego Andrade (MG) - Sim
- Diego Coronel (BA) - Sim
- Domingos Neto (CE) - Sim
- Dr. Ismael Alexandrino (GO) - Sim
- Gabriel Nunes (BA) - Sim
- Gilberto Nascimento (SP) - Sim
- Hugo Leal (RJ) - Sim
- Igor Timo (MG) - Sim
- Ismael (SC) - Sim
- Josivaldo JP (MA) - Sim
- Júlio Cesar (PI) - Sim
- Júnior Ferrari (PA) - Sim
- Luciano Alves (PR) - Sim
- Luciano Amaral (AL) - Sim
- Luisa Canziani (PR) - Sim
- Luiz Fernando Faria (MG) - Sim
- Luiz Gastão (CE) - Sim
- Marcos Aurélio Sampaio (PI) - Sim
- Otto Alencar Filho (BA) - Sim
- Paulo Litro (PR) - Sim
- Paulo Magalhães (BA) - Sim
- Raimundo Santos (PA) - Sim
- Reinhold Stephanes (PR) - Sim
- Ribamar Silva (SP) - Sim
- Rodrigo Estacho (PR) - Sim
- Sargento Fahur (PR) - Sim
- Saulo Pedroso (SP) - Sim
- Sidney Leite (AM) - Sim
- Stefano Aguiar (MG) - Sim
- Zé Haroldo Cathedral (RR) - Sim
PSDB
- Adolfo Viana (BA) - Sim
- Aécio Neves (MG) - Sim
- Beto Pereira (MS) - Sim
- Beto Richa (PR) - Sim
- Dagoberto Nogueira (MS) - Não
- Geovania de Sá (SC) - Sim
- Geraldo Resende (MS) - Não
- Lucas Redecker (RS) - Sim
- Paulo Abi-Ackel (MG) - Sim
- Paulo Alexandre Barbosa (SP) - Sim
- Vitor Lippi (SP) - Sim
PSOL
- Célia Xakriabá (MG) - Não
- Chico Alencar (RJ) - Não
- Erika Hilton (SP) - Não
- Fernanda Melchionna (RS) - Não
- Glauber Braga (RJ) - Não
- Ivan Valente (SP) - Não
- Luiza Erundina (SP) - Não
- Pastor Henrique Vieira (RJ) - Não
- Paulo Lemos (AP) - Não
- Professora Luciene Cavalcante (SP) - Não
- Sâmia Bomfim (SP) - Não
- Talíria Petrone (RJ) - Não
- Tarcísio Motta (RJ) - Não
PT
- Airton Faleiro (PA) - Não
- Alencar Santana (SP) - Não
- Alexandre Lindenmeyer (RS) - Não
- Alfredinho (SP) - Não
- Ana Paula Lima (SC) - Não
- Ana Pimentel (MG) - Não
- Arlindo Chinaglia (SP) - Não
- Benedita da Silva (RJ) - Não
- Bohn Gass (RS) - Não
- Camila Jara (MS) - Não
- Carlos Veras (PE) - Não
- Carlos Zarattini (SP) - Não
- Carol Dartora (PR) - Não
- Dandara (MG) - Não
- Delegada Adriana Accorsi (GO) - Não
- Denise Pessôa (RS) - Não
- Dilvanda Faro (PA) - Não
- Dimas Gadelha (RJ) - Não
- Dr. Francisco (PI) - Não
- Erika Kokay (DF) - Não
- Fernando Mineiro (RN) - Não
- Florentino Neto (PI) - Não
- Helder Salomão (ES) - Não
- Jack Rocha (ES) - Não
- Jilmar Tatto (SP) - Não
- João Daniel (SE) - Não
- Jorge Solla (BA) - Não
- José Airton Félix Cirilo (CE) - Não
- José Guimarães (CE) - Não
- Joseildo Ramos (BA) - Não
- Josias Gomes (BA) - Não
- Juliana Cardoso (SP) - Não
- Kiko Celeguim (SP) - Não
- Lenir de Assis (PR) - Não
- Leonardo Monteiro (MG) - Não
- Lindbergh Farias (RJ) - Não
- Luiz Couto (PB) - Não
- Luizianne Lins (CE) - Não
- Marcon (RS) - Sim
- Maria do Rosário (RS) - Não
- Merlong Solano (PI) - Não
- Miguel Ângelo (MG) - Não
- Natália Bonavides (RN) - Não
- Nilto Tatto (SP) - Não
- Padre João (MG) - Não
- Patrus Ananias (MG) - Não
- Paulão (AL) - Não
- Paulo Guedes (MG) - Não
- Paulo Pimenta (RS) - Não
- Pedro Uczai (SC) - Não
- Reginaldo Lopes (MG) - Não
- Reimont (RJ) - Não
- Rogério Correia (MG) - Não
- Rubens Otoni (GO) - Não
- Rubens Pereira Júnior (MA) - Não
- Rui Falcão (SP) - Não
- Tadeu Veneri (PR) - Não
- Valmir Assunção (BA) - Sim
- Vicentinho (SP) - Não
- Waldenor Pereira (BA) - Não
- Welter (PR) - Não
- Zeca Dirceu (PR) - Não
PV
- Aliel Machado (PR) - Sim
- Bacelar (BA) - Não
- Clodoaldo Magalhães (PE) - Não
- Prof. Reginaldo Veras (DF) - Não
Rede
- Ricardo Galvão (SP) - Não
- Túlio Gadêlha (PE) - Não
Republicanos
- Adail Filho (AM) - Sim
- Albuquerque (RR) - Sim
- Alex Santana (BA) - Sim
- Aluisio Mendes (MA) - Sim
- Amaro Neto (ES) - Sim
- Antônia Lúcia (AC) - Sim
- Antonio Andrade (TO) - Sim
- Augusto Coutinho (PE) - Sim
- Celso Russomanno (SP) - Sim
- Defensor Stélio Dener (RR) - Não
- Diego Garcia (PR) - Sim
- Ely Santos (SP) - Sim
- Euclydes Pettersen (MG) - Sim
- Fatima Pelaes (AP) - Sim
- Franciane Bayer (RS) - Sim
- Fred Linhares (DF) - Sim
- Gabriel Mota (RR) - Sim
- Gustinho Ribeiro (SE) - Sim
- Jadyel Alencar (PI) - Sim
- Jeferson Rodrigues (GO) - Sim
- Jorge Braz (RJ) - Sim
- Jorge Goetten (SC) - Sim
- Julio Cesar Ribeiro (DF) - Sim
- Lafayette de Andrada (MG) - Sim
- Luciano Vieira (RJ) - Sim
- Marcelo Crivella (RJ) - Sim
- Márcio Marinho (BA) - Sim
- Marcos Pereira (SP) - Sim
- Maria Rosas (SP) - Sim
- Messias Donato (ES) - Sim
- Ossesio Silva (PE) - Sim
- Pedro Lupion (PR) - Sim
- Ricardo Ayres (TO) - Sim
- Rogéria Santos (BA) - Sim
- Ronaldo Nogueira (RS) - Sim
- Samuel Viana (MG) - Sim
- Thiago Flores (RO) - Sim
- Vinicius Carvalho (SP) - Sim
- Wilson Santiago (PB) - Sim
Solidariedade
- Aureo Ribeiro (RJ) - Sim
- Maria Arraes (PE) - Não
- Zé Silva (MG) - Sim
União Brasil
- Alfredo Gaspar (AL) - Sim
- Benes Leocádio (RN) - Sim
- Carla Dickson (RN) - Sim
- Carlos Henrique Gaguim (TO) - Sim
- Coronel Assis (MT) - Sim
- Coronel Ulysses (AC) - Sim
- Cristiane Lopes (RO) - Sim
- Damião Feliciano (PB) - Sim
- Dani Cunha (RJ) - Sim
- Danilo Forte (CE) - Sim
- David Soares (SP) - Sim
- Dayany Bittencourt (CE) - Sim
- Delegado Marcelo Freitas (MG) - Sim
- Delegado Matheus Laiola (PR) - Sim
- Douglas Viegas (SP) - Não
- Dr. Fernando Máximo (RO) - Sim
- Dr. Zacharias Calil (GO) - Sim
- Eduardo Velloso (AC) - Sim
- Fabio Schiochet (SC) - Sim
- Fausto Jr. (AM) - Sim
- Felipe Becari (SP) - Sim
- Felipe Francischini (PR) - Sim
- Fernanda Pessoa (CE) - Sim
- Fernando Coelho Filho (PE) - Sim
- Geraldo Mendes (PR) - Sim
- Gisela Simona (MT) - Não
- José Nelto (GO) - Sim
- Juninho do Pneu (RJ) - Sim
- Juscelino Filho (MA) - Não
- Kim Kataguiri (SP) - Sim
- Leur Lomanto Júnior (BA) - Sim
- Luciano Bivar (PE) - Não
- Luiz Carlos Busato (RS) - Sim
- Marangoni (SP) - Sim
- Marcos Soares (RJ) - Sim
- Maurício Carvalho (RO) - Sim
- Moses Rodrigues (CE) - Sim
- Murillo Gouvea (RJ) - Sim
- Nicoletti (RR) - Sim
- Padovani (PR) - Sim
- Pastor Claudio Mariano (PA) - Sim
- Pastor Diniz (RR) - Sim
- Pauderney Avelino (AM) - Sim
- Paulo Azi (BA) - Sim
- Pedro Lucas Fernandes (MA) - Sim
- Ricardo Abrão (RJ) - Sim
- Rodrigo de Castro (MG) - Sim
- Rodrigo Valadares (SE) - Sim
- Silvye Alves (GO) - Sim
- Yandra Moura (SE) - Sim