cassação Conselho de Ética abre processo contra Glauber Braga após pontapé em integrante do MBL na Câmara Projeto pode levar à cassação do mandato de Glauber por "violação às normas de decoro que exigem respeito e decoro nas interações"

O Conselho de Ética da Câmara abriu processo que pode levar à cassação do deputado Glauber Braga (Psol-RJ), pelo fato dele ter expulsado a pontapés um integrante do MBL da Casa, na semana passada. Esta é a segunda representação que Braga responde este ano e a quinta dos últimos seis anos.

A representação desta vez foi do Partido Novo. A legenda pede a cassação do mandato de Glauber por “violação às normas de decoro que exigem respeito e decoro nas interações”.

Glauber tirou à força da Câmara o influenciador Gabriel Costenaro, integrante do MBL. Em um vídeo, é possível ver o parlamentar empurrando e desferindo chutes no youtuber.

O grupo foi conduzido para o Departamento de Polícia Legislativa (DEPOL), onde o psolista também discutiu com o deputado federal Kim Kataguiri (União - SP) e precisou ser contido pelos policiais.

O grupo do MBL estava na Câmara para conversar com parlamentares contra a regulamentação do Uber. Ainda não há imagens que mostrem o início da discussão. Após incidente, Glauber Braga divulgou uma nota afirmando que "não se arrependia do que tinha feito" e que foi provocado pelo integrante do MBL.

— É a quinta vez que esse sujeito me provoca. Na quarta, no Rio de Janeiro, ele ameaçou a mãe de um militante do PSOL, de mais de 70 anos, falando que sabia onde ela morava. Eles tentam no intimidar, tentam através do medo fazer com que a gente recue, mas nós não vamos recuar para militante fascista. Não me arrependo de nada do que fiz! — ressaltou o parlamentar em vídeo publicado na ocasião.

Após a primeira discussão, todos são encaminhados para a DEPOL, onde o caso foi registrado. É neste segundo momento que acontece a discussão entre Glauber Braga e o também parlamentar Kim Kataguiri. Nas filmagens, é possível ouvir o psolista chamando o deputado do União Brasil de "defensor do nazismo"

— Cada vez que eu estiver em um lugar e os marginais do MBL quiserem vir me intimidar saber o que vai acontecer? Abaixa a mão! — falou Braga, antes da discussão aumentar e o parlamentar precisar se contido pelos agentes.

